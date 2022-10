Cuidado con YoWhatsApp, la app falsa con un virus troyano

Una nueva modificación maliciosa para WhatsApp llamada YoWhatsApp fue descubierta por investigadores de Kaspersky. La modificación maliciosa se ha popularizado por contar con funciones que la aplicación oficial no ofrece, indicó la firma Kaspersky en un comunicado.

“Sin embargo, su objetivo es propagar el troyano móvil Triada, capaz de instalar otros troyanos, emitir suscripciones de pago e incluso, robar cuentas de WhatsApp. Más de tres mil 600 usuarios se han enfrentado a esta amenaza en los últimos dos meses, siendo Rusia, Brasil, México e Indonesia los países más afectados”, dijo.

Expuso que WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares, pero no todos los usuarios están satisfechos con las funciones que ofrece. “Por tanto, algunos optan por descargar modificaciones que brindan más opciones: fondos de pantalla y tipos de letras para chats personalizados, mensajes en grupos, o la posibilidad de proteger ciertas conversaciones con contraseñas”.

Pero éstas no siempre son seguras, advirtió Kaspersky. Recordó que en 2021 se descubrió otra modificación de la app de mensajería, que también propaga Triada, por lo que el descubrimiento de YoWhatsApp confirma que los estafadores siguen aprovechándose de los usuarios al crear nuevas extensiones maliciosas.

“Para infectar a la mayor cantidad de personas posibles, los ciberdelincuentes anuncian la actualización de YoWhatsApp en Snaptube, app de Android para bajar videos de YouTube, Facebook e Instagram. Cientos de miles de usuarios en el mundo la utilizan, pero muchos no saben que esta modificación podría ser peligrosa. Es probable que los programadores de Snaptube tampoco sepan que los atacantes aprovechan el mecanismo de publicidad legítimo en su aplicación”, alertó la compañía.

El anuncio en la popular aplicación Snaptube hace que parezca que YoWhatsApp no conlleva riesgos para los usuarios. Afirmó que el troyano se distribuye a través de Vidmate, que además de usarse para descargar videos de YouTube, contiene una tienda no oficial de apps de Android. Los atacantes publican una versión maliciosa llamada “Whatsapp Plus”. Vidmate no es una tienda oficial y la probabilidad de apps maliciosas es muy alta.