CES volverá al formato presencial en 2022 en Las Vegas del 5 al 8 de enero

El evento de tecnología de consumo Consumer Electronic Show (CES) volverá a celebrarse de forma presencial en 2022 después de la edición solo digital de este año, y tendrá lugar en su sede habitual de Las Vegas (Estados Unidos) del 5 al 8 de enero.

La edición de 2022 del CES, el mayor evento de tecnología del mundo, "reunirá a la industria tecnológica en persona y de forma digital", como ha anunciado en un comunicado la entidad organizadora, Consumer Technology Association (CTA). Doble Vía eSports con entornos virtuales a través de un casco VR desde casa

Frente a la edición de este año, que tuvo lugar en forma solo digital, CES 2022 volverá a incluir actos en formato físico en Las Vegas entre los días 5 y 8 de enero, mientras que los días 3 y 4 de enero estarán dedicados a la prensa.

"Estamos encantados de regresar a Las Vegas, hogar deCES durante más de 40 años", ha afirmado el presidente y CEO de CTA, Gary Shapiro.

A la versión presencial del evento ya han confirmado su asistencia para exponer sus novedades unas mil compañías, cifra que continúa aumentando, según la organización. See you in January 👋 https://t.co/zLtO68sim1 pic.twitter.com/taKJBKt2gE — CES (@CES) April 28, 2021

Entre los participantes a la nueva edición se encuentran compañías como Amazon, AMD, AT&T, Daimler AG, Dell, Google, Hyundai, IBM,Intel, Lenovo, LG Electronics, Panasonic, Qualcomm, Samsung Electronics y Sony.

Asimismo, CES 2022 tendrá lugar también de forma digital, con recursos disponibles para "conectar a la audiencia digital con expositores, sesiones de conferencias, conferencias magistrales y anuncios de productos del evento en vivo".