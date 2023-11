Paso de Otis afectó a 280 mil viviendas en Acapulco

A un mes del paso del huracán Otis en Guerrero, al menos 280 mil viviendas quedaron dañadas y medio millón de residentes sufren la falta de servicios como luz, agua o conectividad, aseguró Ignacio Lacunza, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

En entrevista con El Sol de México, el directivo destacó que las afectaciones van para todos los nichos, desde casas de interés social hasta el segmento medio residencial y de lujo.

“El municipio de Acapulco fue afectado en su totalidad, en el caso de las viviendas por supuesto hay unas de mayor y menor envergadura. Se afectó la vida cotidiana y con ello el desarrollo social, económico, cultural y gastronómico”, comentó Lacunza.

La reconstrucción de estos hogares no será una tarea sencilla, reconoció el directivo. Si bien por el momento la edificación estará condicionada por el pago de las aseguradoras o bancos, no descarta casos en los que haya viviendas fuera de regla o sin un seguro de por medio.

A ello se suma la falta de conectividad, tanto terrestre, aérea y de comunicaciones, al igual que el suministro de agua, energía eléctrica y otros insumos necesarios para habitar una casa en buenas condiciones.

El pasado 23 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que comenzarían con la rehabilitación de 250 mil viviendas de un total de 322 mil 129 que registró la Secretaría del Bienestar, de las cuales 294 mil 629 corresponden a Acapulco y 27 mil 500 a Coyuca de Benítez.

Lacunza acotó que los inversionistas hoteleros son los más ocupados en que haya habitaciones o viviendas disponibles para los próximos meses, pues ya se han anunciado diferentes eventos en la entidad para 2024.

Algunos de ellos son la Convención Bancaria y el Tianguis Turístico que se celebrarán en abril y que buscarán empujar la reactivación económica del estado. Según el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, tan solo para el Tianguis se prevé la disponibilidad de tres mil 500 habitaciones.

“En todos los segmentos residenciales hubo daños, la verdad que el escenario no es halagüeño (...) No hay de otra, el gobierno necesariamente tiene que entrar a apoyar”, dijo el presidente de la AMPI, que representa a firmas como Century 21, Western Realty, Macro Real Estate, Valfer Grupo Inmobiliario, Grupo AFAL, REMAX, entre otras. Los datos sobre las viviendas dañadas fueron recabados por el gremio con corte hasta la semana pasada.

Desinformación sobre apoyos económicos

Si bien, la Secretaría del Bienestar realizó un censo sobre viviendas dañadas para otorgar apoyos económicos, afectados comentaron a El Sol de Acapulco que no hay claridad sobre los datos que están considerando para acceder a estos beneficios y cuándo les entregarían el dinero.

Según la dependencia, los afectados serían incluidos en una lista para recibir dos apoyos: uno por ocho mil pesos y otro de entre 35 a 60 mil pesos, dependiendo el daño de la vivienda.

Los primeros apoyos se entregarán este miércoles y se extenderán hasta el 8 de diciembre, según la inicial del primer apellido del afectado, en los módulos que les corresponde, informó la dependencia en redes sociales.

Alberto Vargas, vecino de la colonia La Fábrica, cercana al mercado central de Acapulco, vive bajo la sombra de una lona que colocó para pasar los días mientras llega el apoyo gubernamental.

“El problema es que no hay quién nos diga con exactitud cómo se nos va a entregar la ayuda para reparar los daños que nos dejó el huracán”. Señaló que cuando hicieron el censo, sólo le dieron su folio y le dijeron que esperara información. Sin embargo, no sabe leer ni escribir y su sobrino es el que está al pendiente de lo que publiquen las autoridades.

En tanto, Michel Vargas, quien es comunicólogo, vive con su mamá en una vivienda que perdió el techo. Su problema radica en que las escrituras de la vivienda están a nombre de sus padres, por lo cual no puede acceder al Fondo de Apoyo a Periodistas. “La situación es complicada porque en estos momentos mis padres no pueden ir ante un notario y poner el terreno a mi nombre para que me den el apoyo y podamos comprar los materiales para poner el techo”.

Paola Saucedo platica que está por iniciar el reclamo de su póliza y con el dinero de su seguro planea adquirir otra vivienda fuera de Acapulco.





“Mis papás se aferran a la casa que compraron cuando se casaron. Durante estos días trataron de recuperar todo lo que pudieron y despedirse de sus vecinos, amigos de años. Hay personas que aún duermen a la intemperie o sin una cama de por medio”, comentó Saucedo.

Ayer, manifestantes se congregaron en la Diana Cazadora, el corazón de Acapulco, donde advirtieron que las protestas continuarán en caso de que no los incluyan en la lista de beneficiarios.