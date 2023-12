López Obrador promete que va a mejorar el servicio del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó los errores que el Tren Maya tuvo su inauguración y prometió que más adelante va a mejorar sus servicios.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que las críticas al tren sobre la falta de aire acondicionado y su lento avance, es porque sus adversarios estan "enojadísimos" por su inauguración.

Finanzas Tren Maya registró fallas en el primer viaje comercial

De igual forma, AMLO se refirió respecto a los señalamientos de que el menú era muy limitado y reiteró que esos detalles van a a ir mejorando.

"Que no hay cochinita, no hay panuchos, no hay chanchamitos, sino paninis... Y que la carta de los servicios de alimentos tienen paninis y que es carísimo. Ya poco a poco lo vamos a ir mejorando, es un proceso, que nos esperen, está iniciando", dijo el presidente y pidió paciencia a sus usuarios pues subrayó que la obra está iniciando.

Durante el primer fin de semana de servicio del tren Maya, luego que el presidente inauguró la primera etapa de esta obra el viernes, los usuarios en redes sociales denunciaron retrasos y se quejaron del precio del menú. Resaltaron que el menú oscila entre los 200 y 300 pesos.