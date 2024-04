Sheinbaum promete no dejar sólo al pueblo de Acapulco y Guerrero

El centro de Acapulco fue insuficiente para estacionar cientos de unidades del transporte público que se contrataron en más de 2 mil pesos para acarrear a unos 10 mil asistentes, según los organizadores más de 20 mil, que escucharon las promesas de campaña de Claudia Sheimbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia".

El evento que se realizó a la par de la clausura de la 87 Convención Bancaria por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), generó el cierre de la circulación vehicular de la principal avenida del puerto de Acapulco, la Costera Miguel Alemán, desde la colonia Petaquillas hasta la cancha de la Crom, en el malecón de la ciudad.

La zona fue extensa debido a que el lugar del mitin de la candidata presidencial no se llenó como lo programaron los organizadores del evento.

Claudia Sheinbaum llega tarde y se va la mitad de la gente

Claudia Sheinbaum, quien busca suceder al mandatario tabasqueño, arribó a la plaza Juan Álvarez de la ciudad una hora y media después de lo programado, a las 5 de la tarde comenzaría el evento pero hasta las 19:05 horas inició su recorrido por el lugar, cuando cientos de asistentes empezaron a retirarse.

En el momento de la presentación de los invitados, entre ellos el líder nacional de Morena, Mario Delgado, los huecos ya se observaban en la plaza Juan Álvarez.

"Ya me voy", "no he comido", eran algunos de los comentarios de algunos de los asistentes forzosos que llegaron al lugar. Muchos de ellos funcionarios estatales, municipales o servidores de la nación.

Un maestro jubilado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) comentó que los citaron a las 5, pero llegaron a las 4 y lamentó que eran las 7 de la noche y no llegaba la candidata.

Marcelo Ebrard y Félix Salgado abren el mitin

Poco antes de las 19:10 horas inició el evento con la participación del excanciller Marcelo Ebrard, coordinador de campaña de Sheinbaum, quién llamó a la movilización y cuidar las casillas rumbo a la jornada electoral del 2 de juio.

La segunda intervención estuvo a cargo de Félix Salgado Macedonio, senador guerrerense que busca reelegirse en la próxima jornada electoral. Salgado Macedonio años atrás era un férreo opositor a la reelección.

En su discurso coreó la clásica "es un honor estar con Obrador" y dijo que con Claudia Sheinbaum se edificará el segundo piso de la transformación de México y se impulsarán distintas reformas que requiere el país, tarea que va a continuar en el Senado de la República.

En Guerrero vamos a sacar la casta el 2 de junio y tendremos a nuestra próxima presidenta.

El mensaje fue secundado por la experredista Beatriz Mojica, también aspirante al Senado en fórmula con Félix Salgado, quién en 2018 apoyó la candidatura del panista Ricardo Anaya.

Los legisladores locales, algunos de ellos como el dirigente Jacinto González, llegaron el evento en lujosas camionetas y escoltados por elementos de seguridad.

Javier Taja Ramírez, quien busca una diputación federal, arribó a la zona del mitin escoltado por elementos de seguridad que lo resguardan luego de la muerte de su hermano el exaspirante a alcalde Ricardo Taja Ramírez, quien fue asesinado meses atrás.

"Acapulco está de pie", afirma Sheinbaum destacando el apoyo del presidente AMLO

A las 19:22 horas, luego de los discursos apresurados de sus antecesores, Claudia Sheimbaum inició su mensaje diciendo que Acapulco está de pie y resaltó el apoyo que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La candidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" señaló que Acapulco no está solo y agradeció la presencia de quienes estaban en el lugar.

Dijo que los ciudadanos están por tomar una decisión al igual que hace seis años cuando rechazaron a los gobiernos que miraron solamente a los de arriba.

Y llegó en 2018 el mejor presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. Siempre será un honor estar con Obrador.

Sheimbaum Pardo preguntó a los presentes si quieren transformación o corrupción y los simpatizantes que aguantaron más de tres horas los candentes rayos del sol respondieron "transformación".

En su mensaje la candidata presidencial aseguró que no van a traicionar al pueblo de Acapulco y Guerrero y que continuará con los mismos principios que enarbola el presidente AMLO.

Primero los pobres.

Abundó que debido a la austeridad y buena administración de los recursos que antes se robaban, se destinaron “los recursos para la reconstrucción de Acapulco” y también se ayuda a los pensionados.

Ante los presentes, dijo que va a consolidar los programas que creo el presidente López Obrador en los casi seis años de su gobierno. Hizo también el compromiso de mejorar la transformación y enumero sus promesas, como apoyar a las mujeres y niños con becas mensuales, entre otros ofrecimientos que lleva en sus recorridos por la República.

Al concluir el evento se cantó el himno nacional y la candidata presidencial se retiró en la camioneta blindada en que llegó en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.