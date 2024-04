Máynez respalda protestas del CNTE y familiares de desaparecidos de Ayotzinapa

El candidato a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano (MC) Jorge Álvarez Máynez, declaró su apoyo a las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, durante su llegada a una conferencia con los estudiantes de la Universidad Anáhuac.

“Esas organizaciones tienen todo mi respeto, si no se escuchan sus demandas, si no se atienden, si son invisibles, tienen todo el derecho a hacerse sentir. (...) tienen todo el derecho si no han sido escuchados, si no han sido atendidos, y si esa es la única manera que tienen de hacer visible sus mandas, sus protestas, tienen todo el derecho”, declaró sobre la intención de que estos grupos continúen las protestas contra el gobierno federal.

Respecto a si visitará la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma de México (UAM) el candidato negó que se tratara de un reclamo en redes, pero que sí están trabajando para que les den oportunidad de visitar estas universidades públicas, que señaló son procesos largos y complicados.

“He estado en universidades públicas. El problema es también que abran las puertas de las universidades públicas, pero no es cierto que haya un reclamo en redes. Estamos en eso, estamos conversando con ellos, es un proceso bien complejo, bien complicado” comentó el candidato del partido naranja.

Reveló que ha recibido “muchos mensajes de la comunidad, de estudiantes del politécnico nacional que me dicen ‘nos obligaron aquí y no nos dejaron entrar. Trajeron gente de fuera al evento de la candidata de Morena’. Y reclamó a las autoridades del IPN que le abran las puertas del instituto para realizar un acto político con los estudiantes.

“A la gente del politécnico nacional que las autoridades me reciban, desde aquí le digo a las autoridades del Politécnico Nacional, que actúen con prudencia con sensatez que nos permitan asistir a las a las universidades”, señaló al ingresar al auditorio de la Universidad Anáhuac Norte.

Por otra parte, Jorge Álvarez Máynez abarrotó el auditorio de la universidad y muchos jóvenes tuvieron que ir a un aula alterna para ver su presentación. Todos los que se quedaron afuera, esperaron a su llegada para pedirle una fotografía entre gritos de apoyo y empujones. Durante su presentación, seis jóvenes le preguntaron sobre su proyecto en temas cómo el suministro de agua , la seguridad y la desigualdad.

En su mensaje a los estudiantes de la Universidad Anáhuac, la número 18 que visita durante su campaña, bromeó con las críticas que le han hecho sobre su campaña en redes sociales “Dicen que los convenzo porque bailo en TikTok, pero ellas también bailan, pero hacen el ridículo”.

Por último, Álvarez Máynez también aseguró que aceptará el resultado del proceso electoral; ya sea que gane la elección o sea alguna otra de las candidatas quien resulte vencedora del día de la elección el 2 de junio; sin embargo señaló que gane quién gane eso no implica que haya un cambio en el país, ya que “el cambio lo harán ustedes” los jóvenes.

“El cambio lo harán ustedes, pero no el próximo presidente o la próxima presidenta, porque ir hay que estar siempre abiertos, pero yo voy a respetar el resultado después de la elección pero no va a cambiar al país un nuevo partido, no lo hizo en el 2000 tampoco en el 2018”, comentó.