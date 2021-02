Ya llegó "Perrocop" a las calles de Nueva York

El Departamento de Policía de Nueva York probó esta semana en el barrio del Bronx una robot de Boston Dynamics en la escena de un crimen para probar sus capacidades de vigilancia en un escenario real, confirmó este viernes a Efe un portavoz policial.

El robot de cuatro patas bautizado por la policía neoyorquina como "Digidog" estaba pertrechado con escáneres y cámara se hizo una ronda de reconocimiento tras un intento de robo en una vivienda en el barrio del Bronx, según mostraron imágenes compartidas en las redes sociales.

"El aparato está actualmente en fase de pruebas y es un robot capaz de navegar su entorno con inteligencia artificial. Tiene cámaras y luces para permitirnos ver la zona en tiempo real, además de permitir comunicación bidireccional", explicó a Efe el sargento Edward Riley,portavoz del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Según el NYPD, este tipo de robots, que son fabricados por la empresa Boston Dynamics, están pensados para ayudar en emergencias y en situaciones con explosivos.

Las imágenes suscitaron las críticas de la congresista estadounidense por un distrito que incluye también partes del Bronx, Alexandria Ocasio-Cortez. Yeah, because the only thing worse than a police officer incapable of human empathy is a digidog police robot that cannot process any human emotion. https://t.co/1UOYTsj4qX — Ivie (@ivdrop) February 25, 2021

Según denunció la legisladora en Twitter, estos recursos destinados a un robot con inteligencia artificial deberían ir destinados a otras demandas como la educación escolar.

"Ahora vemos que se despliegan drones robóticos de vigilancia en el terreno para pruebas en comunidades de bajos ingresos y de minorías de color con escuelas mal financiadas", aseguró Ocasio-Cortez.