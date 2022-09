Recibe oso de peluche con la voz de su esposa fallecida y su reacción se hace viral [Video]

Perder a un ser querido es un momento difícil para cualquiera y siempre se buscan formas de recordarlos o tenerlos presentes, pero en esta historia viral el hombre no esperaba que mantendría un pedacito de la esencia de su esposa fallecida gracias a un peluche.

Por medio de TikTok, la usuaria Claudia Yukari (@claudiayukari) dio a conocer el emotivo momento en que un hombre recibe un regalo, el cual puede transmitir la voz de su esposa.

La situación ocurrió durante la fiesta sorpresa del hombre que le realizaron con motivo de su cumpleaños, por lo que se puede ver a varias personas reunidas y algunos otros presentes que ha recibido.

En el video se muestra el momento en que una persona entrega el especial regalo al hombre protagonista. Este presente viene en un morral de gran tamaño y de color amarillo.

Después de agradecer el regalo, procede a abrirlo y con gran sorpresa nota que se trata de un peluche, una osita de color amarillo que destaca por tener un vestido en tono beige con lunares y un moño de color rosa.

El hombre no deja de ver el peluche con gran sorpresa y emoción, pero no sabe que existe un detalle especial con el osito y es que puede reproducir sonidos.

Por ello, abraza al osito para acercárselo a él y tras apretar el dispositivo de audio pasó de la alegría a las lágrimas de manera instantánea, debido a que el audio que tiene el peluche es el sonido de la voz de su esposa, la cual había fallecido apenas un mes antes.

Tras buscar consuelo en uno de los invitados de la fiesta por el especial momento, se muestra como el hombre sostiene de manera fuerte al peluche y se aleja de todos para seguir escuchándolo al no poder con las lágrimas por lo ocurrido.

Reacción del hombre al escuchar a su esposa conmueve a las redes sociales

El enternecedor video ya supera los 10 millones de reproducciones desde que fue compartido el pasado 25 de septiembre al conjuntar a una gran cantidad de usuarios que no han dejado de expresar su cariño por el hombre y de entristecerse por su reacción.

“Tan a gusto estaba riéndome con los otros videos y me aparece este video y terminé con un nudo en la garganta, fuerza bro”, comentó el usuario CainCh en una opinión que más de 5,000 usuarios compartieron al darle “Me Gusta”.

“Se me partió el alma, un abrazo fuerte señor, no hay palabras”, comentó otro de los usuarios. “Otro video más donde lloro por alguien que no conozco”, aseguró la usuaria Lati.

También, hubo algunas personas que no estuvieron de acuerdo con el presente, debido al dolor que puede generar el escuchar de nuevo la voz de alguien que ya no está y volver a experimentar la sensación de perderla.

“Bello regalo, pero a mí no me gustaría que me regalaran algo así, siento que sufriría todos los días sin poder dejar descansar a la persona”, expresó la usuaria Vania. Por su parte, el usuario Chelino agregó: “Según experiencia no es bueno porque cada día lo estará matando, es mejor dar un regalo que le ayude a seguir adelante”.

“Es el peor regalo que le pueden dar, porque el dolor estará ahí siempre que vea ese osito”, agregó la usuaria Yessy.

Con muchos más mensajes de apoyo para el hombre y con formas en que muchos quisieran recordar a sus seres queridos es como los usuarios se conmovieron por la historia del esposo y su oso de peluche con la voz de su esposa.

