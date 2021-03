¡No es broma! Japonés millonario te invita a viajar a la luna

Si eres fan de la ciencia, tu momento ha llegado, pues un japonés extremadamente millonario ha ofrecido 8 espacios para viajar en el 2023 a la Luna. Sign up for the #dearMoon mission and get your very own personalized card!🚀https://t.co/qWoGPECoOf pic.twitter.com/ru2gDB1pFe — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 3, 2021

Lo mejor de todo es que es totalmente gratis, así que alista todo, arma tu maleta y no lo pienses dos veces.

Yusaku Maezawa es un poderoso de la moda en línea y se convirtió en el primer cliente privado que reservó un vuelo de Starship, el prometedor cohete que desarrollo la Elon Musk, con la premisa de que podría ser habitable.

Hasta el momento se desconoce la suma que pagó por el tan lujosos viaje; al principio él comentó que quería convidar a artistas, pero fue este miércoles cuando a través de su cuenta de Twitter amplió su invitación. Watch this video to learn more about the selection process. It also contains a special message from @elonmusk #dearMoon



↓Check the full versionhttps://t.co/i3ucR6BB44 pic.twitter.com/B3d8g0JvvP — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 2, 2021

Los requisitos que necesitas para asistir al viaje, es tener demasiada creatividad, para ir más allá de lo simple y sobre todo que contribuyas para que los demás tripulantes lleguen a ese nivel de arte.

Son alrededor de 10 o 12 personas las que estarán a bordo de la nave espacial, la cual dará una vuelta completa a la luna.