Promocional de Spider-Man: No Way Home causa furor y los fans buscan pistas

Las producciones de Marvel se han caracterizado por su secretismo, cada vez que se lanza una nueva imagen promocional de alguna de sus películas, los fanáticos frenéticamente buscan algún detalle oculto o pista sobre el filme.

Esto ya sucedió anteriormente con los promocionales de Vengadores: Endgame antes que se supiera el título definitivo, muchos fans lograron adivinar el nombre de la última película de los Vengadores; ahora pretenden hacer lo mismo con una imagen publicada de Spider-Man: No Way Home. Cine Venom 2 y Mortal Kombat retrasan su fecha de estreno

Pese a que no hay nada seguro o confirmado, la nueva cinta de Tom Holland va a explorar el multiverso, por ello la presencia del Doctor Strange de Benedict Cumberbatch, y esto supuestamente va a hacer que podamos ver a varios Spider-Mans cinematográficos, o sea a Tobey Maguire y Andrew Garfield además de otros personajes como Daredevil de Charlie Cox o el Doctor Octopus de Alfred Molina. The signatures of Tom Holland & other members of the #SpiderManNoWayHome cast & crew! pic.twitter.com/mfJc9WAU2r — Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) April 3, 2021

Cómo podría ser de otra forma, luego de la publicación de la imagen posteada por el Twitter de Spider-Man: No Way Home News, en la que supuestamente están las firmas de todo el equipo que ha participado en la película. Simplemente hay que echar un vistazo a los comentarios que aparecen en el tuit para ver cómo han intentado encontrar pistas entre toda la maraña de firmas.

Otros han llegado a tuitear fotos de carteles firmados por actores como Charlie Cox o Tobey Maguire para que los demás puedan tener un referencia de cómo escriben su nombre.