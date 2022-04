Hola, a sugerencia de que algunos no podían ir el día sábado, 30 de abril, pero que el día domingo 1ro de mayo, si podrían, y como en ésta vida, solo no se hace, lo que no se quiere y mis niños son felices de hacer algo por la tierra, que es lo que les quedará. Pero mi lucha siempre ha sido siempre que sea con muchos árboles, porque si la tierra se seca, no tendremos agua, ni para tomar un vaso.

Yo quisiera que todos pusieran, ya no un granito de arena, como se decía antes, con la situación como va, tendremos todos que poner una roca de buen tamaño. Yo ruego a los papás que les enseñen a los niños, que ahora, eso es lo más importante y que a donde vayan, lleven su recipiente con agua. Yo siempre acostumbré a los niños, que a los lugares que los llevará, en una bolsita de tela, ahí su plato, su vaso, su cuchara y su agua. De la comida se cooperaban los papás y nadie dejaba nada de basura, las cáscaras de frutas y las semillas de lo que comíamos, eso era para la tierra, fuera de los caminos.

Basura, si llegaba a quedar algo, en la bolsa de nuestros platos. Recoger la basura que encontrábamos, que era mucha, siempre. Hoy estaba leyendo El Sol de Acapulco, así a lo moderno que sale hoy, e informan que a la entrada de Acapulco, han dejado toneladas de basura, para competir con los turistas que también lo hacen y por montones y por todos lados, por falta de letreros de parte de la autoridad a quien esto corresponde y no multar, hay que ponerlos a barrer todo el día, yo creo que eso será mejor, ya que si los multan, más a propósito lo harán por venganza.

Pero pobre Puerto de Acapulco, ya no aguanta con tanta falta de respeto para todas sus calles y pobre mar, que cuando lleguen las lluvias, y como Acapulco, con sus montañas, parece una cazuela, todo lo que tiren, vendrá a dar a nuestro bello mar. Siempre he llevado a los niños al mar, con su bolsa para recoger basura, después de una fuerte lluvia, y me dicen los niños, que tendríamos que llevar 10 bolsas cada uno, y es muy pesado. Espero me ayuden a transmitir este escrito, para ayudar a Acapulco. Esperando todo nos salga muy bonito, para beneficio y alegría de todos.