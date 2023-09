Se apaga la radio pirata XEUAG y resurge como XHCPEV-FM

Más de 4 décadas de transmisiones ilegales de Radio Universidad, que se hicieron muchas veces desde la clandestinidad, en franca rebeldía contra el gobierno y que generaron miles de adeptos a sus contenidos llegaron a su fin, la frecuencia 90.7 de FM que ocupaban en el espectro radio eléctrico quedará en silencio, como en su momento lo hizo el 840 de AM, la radio pirata más longeva que se tuvo en Guerrero finalmente llegó a su fin, el Gobierno federal otorgó la concesión para que operen de forma legal pero en una nueva frecuencia.

La entrega de una concesión, según el periodista Sergio Ocampo no tiene que cambiar en nada la libertad de expresión que se ha tenido en las últimas 4 décadas en la estación universitaria que ahora tendrá que transmitir desde la frecuencia XHCPEV-FM 101.9.

La Radio Universitaria se inició con una historia de lucha que en su momento incluyó la “Operación Bucanero” que consistió en montar el transmisor de 500 Wats en una camioneta y con ella poder burlar un bloqueo que trataba de imponer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el año de 1983.

Sergio Ocampo, Margarito Analco y el ingeniero Sevilla fueron tres de los actores que participaron en la operación que permitió hacer transmisiones desde el puerto de Acapulco, de Ciudad Altamirano y Taxco, todas ellas en la frecuencia 840 de AM, finalmente se logró un acuerdo con autoridades para que la radio siguiera operando en Chilpancingo de manera tolerada pues no tendría una concesión, pero no sería molestada y así lo hizo por muchos años.

Estado Se acabarán casos de acoso en la UAGro, advierte Javier Saldaña

La transmisión de Radio universidad se realizaba desde Ciudad Universitaria al sur de Chilpancingo, donde una pequeña construcción atrás del Jardín Botánico servía albergaba la antena, las oficinas, el transmisor y todo lo necesario para que la señal de la radio estuviera todos los días en los receptores de la capital.

En el año 2013 la estación modernizó sus equipos y ello terminó por silenciar la frecuencia 840 de AM se migraron a la 90.7, en la que han estado durante más de 10 años sin tener una concesión para ello.

“El transmisor pequeño que teníamos lo fabricó el ingeniero Ángel Méndez Ríos, él fue quien buscó la frecuencia donde no hubiera interferencia y así se inició el paso a la frecuencia Modulada”.

Refirió que en este momento prácticamente ya no hay aparatos de radio que tengan receptor de Am, todos se encuentran configurados para FM, incluso los celulares tiene opción de escuchar esta frecuencia.

Estableció que el obtener en este momento que obtuvieron la concesión, puede ser un poco tarde porque ya todo el sistema de radio está migrando al sistema por internet, “Hoy ya es posible estar en la ciudad de México escuchando estaciones de Baja California sin tener que estar sacando la antena para buscar señal, ya todo es mediante internet.

Estado Tras 41 años de existencia, UAGro consigue concesión para Radio Universidad

Hace unos días se conoció que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, otorgó a la Universidad Autónoma de Guerrero una concesión de uso público para instalar la XHCPEV-FM 101.9A en Chilpancingo de los Bravo.

Ante esta instancia habían solicitado concesiones el Gobierno del Estado para la emisora Radio Guerrero y el Congreso del Estado, sin embargo este último retiró su solicitud y el estado se quedó esperando para la siguiente entrega.

Inicia el proceso legal

En febrero de 2022, inspectores del Instituto Federal de telecomunicaciones irrumpieron en la radio Universitaria ya situada en sus nuevas instalaciones frente a la Alameda de Chilpancingo y con transmisores potentes de FM, los agentes federales vinieron acompañados por personal de la Guardia Nacional y trataron de apagar los transmisores, sin embargo una veintena de trabajadores y reporteros de diversos medios de comunicación acudieron a solidarizarse, hicieron una improvisada manifestación y lograron que la estación siguiera en calidad de tolerada, pero ello obligó a que se iniciara el proceso para solicitar la concesión formal que finalmente se consiguió.

La Radio de Universidad-Pueblo

La radio de la Universidad se ha caracterizado por transmitir programas con temas sociales y culturales, se hacen transmisiones en Nahuatl, sus noticieros son abiertos a llamadas de todo tipo de público, se entrevista a cualquiera que lo solicite y sus programas musicales abarcan todo tipo de géneros que muchas veces no se pueden oír en estaciones comerciales.

Actualmente la radio tiene plataforma digital, es decir que su transmisión también se puede seguir en internet, asimismo alimentan con información sus redes sociales, por ello la consideración de su actual director Víctor Wenses de que la concesión puede ser que haya llegado tarde ya que hoy la tendencia es la radio digital.