Síndrome de Asperger puede afectar a siete de cada mil niños

En el marco del Día Internacional del Síndrome de Asperger, que se conmemora cada 18 de febrero, el ISSSTE Chihuahua dio a conocer que no es una enfermedad, las personas con este síndrome no se curan y no se medican, y tampoco es contagioso.

El médico pediatra José Antonio Sánchez expuso que el Síndrome de Asperger es un trastorno muy frecuente, y se presenta en 3 a 7 niños por cada 1,000 nacidos vivos y compartió que desde 2007 se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger el 18 de febrero, fecha que coincide con el aniversario del nacimiento de Hans Asperger, psiquiatra austriaco que describió por primera vez el síndrome.





Se diferencia del autismo infantil temprano y de otras formas menos específicas en que en el trastorno de Asperger no se observa retraso en el desarrollo del lenguaje, y no existe una perturbación clínicamente significativa en su adquisición.

Refirió que la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como un Trastorno Generalizado del Desarrollo, se considera un trastorno neuro-biológico, en el cual existen anormalidades en aspectos del desarrollo como una limitada gama de intereses y en la mayoría de los casos, torpeza motora.

Algunas características de las personas con Síndrome de Asperger pueden ser socialmente torpes y difícil de manejar en su relación con otros niños y/o adultos.

Ingenuo y crédulo, a menudo sin conciencia de los sentimientos e intenciones de otros.

Con grandes dificultades para llevar y mantener el ritmo normal de una conversación, se altera fácilmente por cambios en rutinas y transiciones y es muy literal en lenguaje y comprensión.

Además, es muy sensible a sonidos fuertes, colores, luces, olores o sabores, tiene fijación en un tema u objeto del que pueden llegar a ser auténticos expertos, es físicamente torpe en los deportes y tiene incapacidad para hacer o mantener amigos de su misma edad.

El especialista indicó que un diagnóstico del Síndrome de Asperger se hace principalmente a nivel de comportamiento, es decir, conductas que se pueden apreciar desde niños y se realiza sobre cuatro ejes.

El primero es la comunicación, del cual se ha obtenido que son personas con lenguaje literal, monótono y en algunos casos se puede tener presencia de ecolalia (repetición involuntaria de una palabra o frase).

La comprensión social, que muestra la dificultad para deducir convenciones sociales o las reglas. Esto se traduce en una dificultad para adherir a ellas o seguirlas de manera inmediata.

Los intereses restringidos, en los que se encuentra que las personas con Asperger tienen "islas de inteligencias", es decir pueden saber mucho de un área en particular, pero no saber conceptos fundamentales de otras. Esto constituye un perfil de persona poco usual.

Los cerebros especializados es el cuarto eje, que indica que desde muy pequeños se puede apreciar si son pensadores matemático-musicales; pensadores lógico-verbales o pensadores visuales.

Esto último podría favorecer su desarrollo en profesiones de alta especialización, como las vinculadas a las ingenierías e informática, entre otras.

Las terapias son muy importantes para ayudar a los niños a manejar sus emociones, comportamientos y obsesiones.

