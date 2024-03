Profesor de danza sobrevive al cáncer

Víctima de cáncer a los 23 años de edad, Jorge Alejandro Lozano Lozano sobrevivió al cáncer testicular y luego de su tratamiento y cirugía venció la enfermedad que hoy le permite continuar sus actividades y ayudar a personas que enfrentan este padecimiento.

Serán los niños de la casa AMANC, a quien les dará una muestra de cariño y afecto que en su momento le dio el ánimo y el valor para enfrentar el padecimiento.

Él joven narró que durante el mes de mayo acudió a una consulta médica con el urólogo y le dio la mala noticia del padecimiento. “Tuve mucho miedo al enterarme, no sabía cómo discernirlo, que iba a hacer, no sabía cómo me iba a curar, cómo resolverlo, cómo sanarlo y me preguntaba una y otra vez porqué a mi”.

El experto en la salud masculina le comunicó que la única opción era someterse a una cirugía y al tratamiento de la quimioterapia, acciones que inmediatamente Alex, como lo conocen sus alumnos, no dudo en llevarlas a cabo.

Sin embargo, al acudir a una consulta particular se enfrentaba a los gastos médicos hecho que preocupó por la falta del recurso económico a lo que resolvió con la idea de vender su motoneta.

El bailarín sobrevivió al cáncer testicular. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

En cuestión de días hizo la publicación en redes sociales, y está se hizo tan viral que amigos y conocidos empezaron a solidarizarse con él, apoyándolo económicamente, además de que la comunidad de la danza organizó un evento para recabar fondos, logrando que ya no hubiera necesidad de vender su unidad de transporte.

“Wow como es posible tanta generosidad, muchas personas que no recuerdo ni sus nombres me dieron desde los 5 pesos hasta los 3 mil a tal grado de saturar mi cuenta de tanto apoyo”, recordó con gran emoción y cariño.

Fueron alrededor de 4 meses los que el coreógrafo pasó entre la vida y la muerte, con noches de insomnio ante la incertidumbre de su destino final.

“Fue rápido mi tratamiento, por eso fue muy doloroso, me quedé sin cabello, es un proceso muy duro, el estar horas sentado, acostado, el hecho de estar postrado en un sillón, es muy duro porque te citan desde muy temprana hora desde las 4,5 de la mañana para poder pasar a la sala hasta las 8 para estar conectados de 8 a 12 horas, yo solo estuve 1 semana acudiendo todos los días, no imagino lo complicado para los pequeños que van por casi dos años” recordó tristemente.

Jorge Alejandro recibió ayuda de mucha gente. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

El suero que suministran durante la quimioterapia mata células malas pero también buenas, los desestabiliza, provoca dolor, cansancio, estreñimiento, falla renal, entre otras afectaciones físicas.

Hoy, el licenciado en la danza de las artes pretende regresar esa dádiva que en su momento a él le otorgaron realizando la celebración del aniversario de su escuela la academia de baile Soñare a través de un Festival de Danza el cual se llevará a cabo el próximo domingo 31 de marzo a las 6:00 de la tarde en Amar Show Center ubicado en plaza Marbella ubicada en la Diana, teniendo una cuota de recuperación de 130 pesos el costo de la entrada en preventa y 150 el día del evento para ayudar a la lucha contra el cáncer.

“Estoy dado de alta, pero me debo checar constantemente porque esto puede volver, al principio me checaba cada dos meses posteriormente cada 6 y ahora es al año”, narró el profesor de danza.