Primeras imágenes de Lupin parte 2

Netflix ha lanzado las primeras imágenes de la segunda parte de 'Lupin', uno de los sleepers de este año y convertida en la serie francesa más exitosa de la plataforma en streaming. Assane tiene un nuevo plan y un objetivo muy claro: salvar a su hijo. La ficción se estrenará en verano.

Omar Sy vuelve a ser Assane, el ladrón de guante blanco que emula al célebre personaje creado por Maurice Leblanc. Su deseo de vendetta contra Hubert Pelligrini ha destruido su familia. Acorralado, debe pensar en un nuevo plan, aunque eso signifique ponerse en peligro. Doble Vía House of the Dragon: Primeras imágenes oficiales

La segunda parte de 'Lupin' contará con cinco episodios. Ludovic Bernard ('Misión País Vasco', 'La clase de piano') dirige los dos primeros capítulos y Hugo Gélin ('Mañana empieza todo', 'Amor a segunda vista') es el encargado de los tres finales. De momento, Netflix no ha anunciado sus intenciones con la serie tras la emisión de esta tanda. Casi se me escapa pero aquí tienen el primer vistazo de la temporada 2 de Lupin. pic.twitter.com/GNKDI6gJDK — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 5, 2021

Creada por George Kay ('Criminal', 'Killing Eve'). Junto con Omar Sy, 'Lupin' volverá a contar con Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella y Soufiante Guerrab.