House of the Dragon: Primeras imágenes oficiales

HBO ha presentado las primeras imágenes oficiales de La Casa del Dragón (House of Dragon) la precuela de Juego de Tronos (Game of Thrones) que acaba de arrancar su producción hace escasos días de cara a su estreno en HBO Max en 2022.

En estas primeras imágenes aparecen cinco de los protagonistas principales de la nueva serie. La primera instantánea cuenta con Emma D'Arcy y Matt Smith, que dan vida dos de los Targaryen. D'Arcy encarna a la princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey, es de pura sangre valyria y es una jinete de dragones. Muchos dirían que Rhaenyra nació con todo... pero no nació hombre.

Smith, por su parte, es el príncipe Daemon Targaryen: el hermano menor del rey Viserys y heredero al trono. Guerrero incomparable y jinete de dragones, Daemon posee la verdadera sangre del dragón. Pero se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire... Princess Rhaenyra Targaryen & Prince Daemon Targaryen. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/uK0FigUbhq — House of the Dragon (@HouseofDragon) May 5, 2021

La siguiente imagen presenta da Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, el hombre conocido como 'La Serpiente de Mar. Señor de la Casa Velaryon, un linaje valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen, se trata del aventurero náutico más famoso de la historia de Poniente que construyó su casa en un poderoso asentamiento que es incluso más rico que el de los Lannister y que presume de contar con la mayor armada del mundo. The Sea Snake. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/mSmqhz1Fkb — House of the Dragon (@HouseofDragon) May 5, 2021

La tercera y última instantánea está protagonizada por otros dos personajes Otto Hightower y su hija Alicent. Olivia Cooke es la Alicent Hightower, la hija de la Mano del Rey y la mujer más bella de los Siete Reinos. Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y su círculo más íntimo y domina tanto las habilidades cortesanas como una aguda perspicacia política. Alicent Hightower & Otto Hightower. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/QI3Bl9pZyJ — House of the Dragon (@HouseofDragon) May 5, 2021

Rhys Ifans es Otto Hightower: La Mano del Rey, Ser Otto sirve con lealtad y fidelidad tanto a su rey como a su reino. Desde su punto de vista, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono.

Basada en la novela Fuego y Sangre de George R.R. Martin, la serie, que se desarrolla 300 años antes los hechos relatados en las ocho temporadas de Juego de Tronos narra la historia de la Casa Targaryen y su conquista de Poniente.