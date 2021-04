Primer vistazo a Slumberland, la nueva película de Netflix que protagoniza Jason Momoa

Jason Momoa encabeza el reparto de Slumberland, adaptación de Netflix de acción real del cómic El pequeño Nemo. La película de aventuras llegará a la plataforma en 2022, pero el servicio de streaming ha publicado las primeras imágenes del set, revelando la caracterización del actor como Flip.

"No, no estás soñando, es Jason Momoa con un juego completo de cuernos. Aquí tienes un adelanto detrás de cámaras de Slumberland, una nueva historia de aventuras sobre un forajido excéntrico (Momoa) que guía a una joven heroína (Marlow Barkley) a través de un mundo de sueños secreto", reveló Netflix a través de Twitter.

A diferencia de los cómics, la protagonista es una niña llamada Nema que, con la ayuda de una criatura gigante, viaja a un país onírico en busca de su padre desaparecido. Momoa interpretará a dicha criatura, cuyo nombre es Flip y es descrita como "mitad hombre, mitad bestia, con pelaje y largos colmillos".

El largometraje, dirigido por Francis Lawrence (Soy leyenda, Gorrión rojo, Los juegos del hambre: En llamas) también cuenta en su reparto con Kyle Chandler, Chris O'Dowd, India de Beaufort, Weruche Opia y Ava Cheung. El guión corre a cargo de David Guion y Michael Handelman, quienes trabajaron anteriormente en Noche en el museo: El secreto del faraón y La cena. No, you’re not dreaming—that’s Jason Momoa with a full set of horns.



Here's a sneak peek behind the scenes at SLUMBERLAND, a new adventure story about an eccentric outlaw (Momoa) who guides a young hero (Marlow Barkley) through a secret dreamworld.



Coming to Netflix in 2022. pic.twitter.com/QZIaQbk7HM — NetflixFilm (@NetflixFilm) April 6, 2021

El historietista Winsor McCay está detrás de Little Nemo in Slumberland, que ya ha sido adaptado anteriormente. En 1989 los directores Masami Hata y William T. Hurtz llevaron la historia a la gran pantalla con una versión de animación con guión de Chris Columbus y Richard Outten.