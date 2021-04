Outriders ya está disponible y es un éxito

Todo un éxito ha sido el lanzamiento de Outriders, que se ha convertido en el mejor de la historia para Square Enix en Steam, según el analista independiente @BenjiSales, ha superado los 100,000 jugadores simultáneos en sus primeras horas.

Para que te hagas una idea, el juego triplica los número de Marvel's Avengers, que en su pico absoluto de jugadores simultáneos en Steam tuvo 31.165 usuarios. Doble Vía Juegos antiguos de Xbox y Xbox 360 llegan a la nube con GamePass Ultimate

Outriders fue anunciado en 2019, uno de los primeros juegos next gen que se presentaron a la comunidad de gamers, haciendo alarde de una experiencia multijugador de primer nivel en PC y consolas. Después de una demo gratuita y numerosos tráilers, ya está disponible para distintas plataformas.

El juego fue desarrollado por People Can Fly y distribuido por Square Enix, tiene una experiencia multijugador cooperativa que nos recuerda a entregas como Destiny 2. Ya los puedes jugar en PS5, PS4, XboxSeries X|S, Xbox One, PC y Google Stadia. Outriders is now the biggest launch on Steam in history for Square Enix



It has reached an incredible 100,000+ concurrent players launch day and is the first paid game ever published by Square Enix to reach this high (not counting free games / weekends)



WOW, simply incredible pic.twitter.com/M9Om9unFyK — Benji-Sales (@BenjiSales) April 1, 2021

La historia central del juego se desarrolla en el hostil planeta Enoch, nos plantea intensas partidas enfocadas al cooperativo para 3 jugadores, pero también se puede disfrutar en solitario. Se puede elegir entre cuatro clases distintas de héroes, cada una de ellas basada en un elemento distinto del escenario.

Este extraordinario título nos permite escoger entre Piromante (control sobre el fuego), Devastador (control sobre la tierra), Tecnomante (control sobre el espacio y el tiempo) y Embaucador. Será necesario cooperación los otros dos jugadores, para sobrevivir a las temibles criaturas y desafíos que nos esperan en los diferentes mapas.