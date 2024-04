Paola Pastrana proyecta en su obra "semillas de alegría"

A través de colores alegres en figuras de porcelana, madera, telas y en diferentes materiales, Paola Pastrana Martínez se ha dedicado por más de 8 años a pintar paisajes y principalmente animales, además también fabrica los moldes en barro y después en cerámica, hasta darle vida a la figura con color.

Nacida en la Ciudad de México (CDMX) pero viviendo más de 21 años en Acapulco, Paola heredó de su madre el gusto por los pínceles y pintura, a pesar de ser de familia de escritores decidió seguir su pasión y continuar solo plasmando sus diseños.

"Mi mamá pintaba retratos al óleo , ahorita ya no lo hace mucho porque se dedicó a bienes raíces, pero una temporada que se fracturó su tobillo, estuvo un año entero pintando cuadro tras cuadro, mi abuelo, el papá de mi mamá, era escritor, entonces pues algo de arte también hay ahí".

Gatos, búhos, mapaches, changos, tlacololeros, y principalmente jaguares y paisajes en la playa son los que destaca en su galería de cerámicas, collares, pulseras, aretes, y cuadros, ya que son los de mayor venta y gusto de la gente.

"Yo no me veo más que haciendo esto, es mi pasión todo el tiempo estoy creando diseños en la cabeza, los tengo que sacar, no me gusta irlos acumulando. Mi trabajo yo lo quiero ver como semillas de alegría, me gusta salir a la calle y que me digan hay que lindos tus aretes y ver esa sonrisa para mi es el mejor pago".

Amante de la playa por transmitirle tranquilidad, caricias, apapachos por los rayos del sol tocando su cuerpo, Paola ha pintado cientos de paisajes en la playa con el propósito de que los clientes que viven en ciudades que no tienen el mar puedan disfrutarlo a través de sus pinturas en cerámicas y telas.

Paola sueña con tener una galería con todo lo que realiza y darles un espacio a sus amigos y el lugar idóneo para ella es Ixtapa Zihuatanejo, a dónde ha ido en varias ocasiones a diferentes eventos a ofrecer sus productos / Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

¿Cómo es el proceso para la creación de sus obras?

Paola se lleva alrededor de 3 a 4 días en concluir sus trabajos; "empiezo primero moliendo el barrito, lo pongo a remojar, hago las figuras, hago los moldes de yeso, después de ahí saco las impresiones de las figuras, los horneo y ya de ahí es cuando a cada uno lo pinto de diferentes colores".

En un horno eléctrico de alto costo la joven artista introduce las más de 200 figuras en alrededor de 5 horas hasta alcanzar una temperatura de 950 grados centígrados, posteriormente espera de 5 a 8 horas más para que estén secas.

"Hacer todo esto me emociona, me inspira, me motiva, me alimenta el espíritu y el corazón que vengan personas y me digan yo te compre tales aretes o collar, y que aún los conservan eso me inspira a seguir".

Paola también ha iniciado otro proyecto, la creación de un libro para colorear en el que apenas lleva dos diseños y pretende crear unos 25 para que cueste alrededor de 50 pesos, y chicos y grandes puedan disfrutarlo en todo el mundo y se desestresen al pintarlo.

Para pintar cada figura utiliza diferentes herramientas como agujas, utensilios de dentista, brochas, pinceles, palillos, entre otros así como pintura acrílica y un sellador.

"Estudié en el EMAPA, que fue aquí en Acapulco, el Estudio Municipal de Artes Plásticas, y ahí dieron grabado, escultura, pintura, teoría del arte, diferentes clases y ahí cómo que nos adentraban, en cada clase y pues de escultura es de donde yo me enamore".

Uno de sus sueños es tener una galería con todo lo que realiza y darles un espacio a sus amigos y el lugar idóneo para ella es Ixtapa Zihuatanejo, a dónde ha ido en varias ocasiones a diferentes eventos a ofrecer sus productos así como en Sayulita, Puerto Vallarta, Oaxaca y Puebla.