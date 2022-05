Nuestra primera lluvia y nuestro bello mar

Hola, que tristeza sentimos todos los que amamos al mar, que le llegaron toneladas de basura que la mayoría se va al fondo, en que quedan atrapados muchos peces y animales marinos.

Ahora son más los atrapados con los cubrebocas, que no cuesta nada romperles el elástico, pero no lo hacen. Me tocó ir a mi consulta médica y parece que hay letreros que dicen: Tira aquí tu cubrebocas, ni siquiera toman en cuenta, que en el Seguro Social, por varias partes, tienen sus contenedores para la basura y muy visibles, para lo que quieran tirar, pero hasta pañales desechables dejan en los lugares en que se sientan con un niño chiquito.

No hay respeto para ningún lado. Los que ya somos mayores, solo pensamos que dejaremos un mundo, pero no con árboles, solo con plásticos, que los que están muriendo por comerlo, son los bebés pingüinos y toda clase de aves acuáticas que alimentan a sus crías con plásticos. Ahora las playas más grandes de la bahía de nuestro bello Acapulco, amanecieron tan llenas de basura y plásticos, que es una pena.

Todos sabemos que cuando llueve fuerte, los que tienen fosas sépticas, las abren y todo va a dar al mar. Ya se imaginarán que todos los cerros no tienen drenajes, solo fosas sépticas que hay que vaciar al mar, cada vez que llueve fuerte, no les importa la gran cantidad de animales marinos que mueren por eso. Pero ¿que se hace o que se tiene que hacer? Yo les empezaré a dar pequeñas sugerencias, para muchas cosas en el hogar.

Va la primera: Al tanque del agua del W.C. coloque adentro una botella de medio litro con agua y bien cerrada y cada vez que la descargue, eso ahorrará, medio litro de agua ¿y se imagina al año, cuánto ahorró? Otra más. Cuando se termina el papel del baño, queda un rollito café, ese no lo tire, los dobla y los va metiendo en los rollitos vacíos. Cuando ya tiene varios, los mete en una cubeta con agua y los va moviendo cada vez que se acuerde, cuando está ya bien mezclado, esa agua la pone a las plantas, a las macetas para nutrirlas, ya que es madera.

Urgen contenedores en los 27 accesos de playa. / Cortesía | Promotora de Playas

Y otra. En su cesto papelero del baño, como dan muchas bolsas transparentes, la abre, arriba les dobla un poco y ahí va poniendo el papel de baño que usó. Cuando está casi lleno, lo amarra y va al bote de basura. Es una forma en que protegeremos a los que recolectan la basura, sin ninguna protección de nada. Por todo esto que es muy fácil. MIL GRACIAS.

Quiero a mi planeta, siembra árboles.