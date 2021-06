Netflix cancela Jupiter's Legacy y pone en marcha Supercrooks, un spin-off

Poco después de un mes del estreno de la primera temporada de Jupiter's Legacy, Netflix ha cancelado la serie. Sin embargo, la historia continuará en un spin-off que ya ha puesto en marcha la plataforma.

Según Deadline, esta nueva serie se titulará Supercrooks y será una adaptación del cómic homónimo de Mark Millar, que gira en torno a los mayores villanos de la saga. Pese a que Jupiter's Legacy ha sido cancelada, Millar no descarta su posible regreso en el futuro. "Confiamos en que volveremos a ello más tarde", declaró el creador. Doble Vía ¿Cuánto sabes de la escurridiza Natasha Romanoff?"

Supercrooks se describe como "un regreso al mundo de Jupiter's Legacy con una pandilla de lo más ecléctica de supervillanos, estafadores y pequeños ladrones que se unen para el atraco del siglo y la historia criminal más escandalosa nunca vista".

"Estoy realmente orgulloso de lo que el equipo logró con Jupiter's Legacy y del increíble trabajo que todos hicieron en esta temporada de origen. Me han preguntado mucho sobre lo que estamos planeando a continuación con este mundo y la respuesta es que siempre me han gustado las historias de crímenes, desde Scorsese hasta Tarantino, y los supervillanos son siempre la parte más divertida de cualquier historia de superhéroes. Hacer algo centrado exclusivamente en los villanos con los que luchan es increíblemente fresco", escribió Millar en Twitter. Some big news from us on what's coming up next in live-action from Millarworld, peeps! pic.twitter.com/usEuwVNHei — Millarworld (@mrmarkmillar) June 2, 2021

"Jupiter's Legacy tiene un espacio vasto y rico con muchos personajes, por lo que me complace compartir que nuestro siguiente paso es una versión de acción real del cómic de Supercrooks que creé con Leinil Francis Yu hace unos años", apuntó.

Jupiter's Legacy está protagonizada por Josh Duhamel como Sheldon Sampson; Leslie Bibb como Grace Sampson; Ben Daniels como Walter Sampson; Elena Kampouris como Chloe Sampson; Andrew Horton como Brandon Sampson; Mike Wade como Fitz Small; y Matt Lanter como George Hutchene. Supercrooks aún está en la etapa inicial de su desarrollo, por lo que se desconoce qué personajes de Jupiter's Legacy aparecerán en el spin-off.