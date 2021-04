Más de un año después de su fecha de estreno inicial, los fans siguen esperando el lanzamiento de Viuda Negra (Black Widow), que llegará a los cines y a Disney+ el próximo 9 de julio. Tras varios retrasos debido a la pandemia de Coronavirus, Marvel ha querido animar a los seguidores de la superheroína lanzando un nuevo video promocional de la cinta que cuenta con Scarlett Johansson.

"¿Cuánto sabes de la escurridiza Natasha Romanoff? Cuando había que reunir a los Vengadores, ¿a quién llamo SHIELD?", pregunta la estrella en el clip. "Una exasesina de la KGB, agente de SHIELD y Vengadora, ella luchó en la batalla de Nueva York, plantó cara al Soldado de Invierno y defendió al mundo de Ultron", añade en el vídeo, lanzado por la compañía con motivo del Día Nacional del Superhéroe. Doble Vía Nuevo tráiler de Jupiter's Legacy viaja 90 años en el tiempo

"Ella firmó los Acuerdos de Sokovia, lidió con toda esa situación. Y acabó con las fuerzas de Thanos. Cuando todo parecía perdido, ella reunió al equipo. Pero, ¿cuánto la conoces? Es hora de contar su historia. Has estado esperando esto", concluye la actriz.

Junto a Johansson, completan el reparto de la película Florence Pugh como Yelena Belova; Rachel Weisz como Melina Vostokoff; David Harbour como Alexei Shostakov; William Hurt como Thaddeus Ross; Ray Winstone como Dreykov y O-T Fagbenle como Mason; entre otros actores. It's #NationalSuperHeroDay and Natasha Romanoff will always be our hero ❤️ Experience the cinematic event, Marvel Studios’ #BlackWidow in theaters and on @DisneyPlus with Premiere Access July 9. Additional fee required. pic.twitter.com/5McsTAf2o9 — Black Widow (@theblackwidow) April 28, 2021

La cinta, dirigida por Cate Shortland a partir de un guión de Eric Pearson, narra la historia de la protagonista en el tiempo que transcurre entre las películas Capitán América: Civil War y Vengadores: Infinity War.