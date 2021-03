Los mejores juegos que llegan en abril de 2021 para todas las plataformas

Llega la primavera y con ella una andanada de juegos nuevos que se lanzarán este mes de abril que está por iniciar, esto luego de algunos meses flojos en cuanto a nuevas entregas para los gamers.

Estamos a punto de recibir algunos de los juegos más esperados del año, donde se incluyen sensacionales exclusivas para Play Station 5 y Nintendo Switch, también remasterizaciones de algunos títulos clásicos y optimizaciones para la nueva generación de juegos.

En enero llegó The Medium en Xbox Series X, y ahora toca el turno a PlayStation 5 recibir un título exclusivo, el ambicioso Returnal llega el 30 de abril.

Otro juego exclusivo para PlayStation es Oddworld Soulstorm, que también será gratis para PS5 para los usuarios de PS Plus, aunque tambiénsaldrá en PC y PS4.

Abril proseguirá con adaptaciones de títulos como Mortal Shell Enhanced Edition, Judgment o Terminator Resistance Enhanced (solo para PS5).

Asimismo los fans del RPG disfrutarán con The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV en Switch, PC y Stadia; SaGa Frontier Remastered en PS4, Switch y PC o NieR Replicant en PS4, Xbox One y PC.

Nintendo Switch cerrará el mes con New Pokémon Snap, pero habrá muchos más lanzamientos.