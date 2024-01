Levantar al Niño Dios marca el fin de las Fiestas de Navidad

El próximo sábado seis de enero se realizará en la mayoría de los hogares la última actividad festiva considerada dentro de la temporada navideña y esta corresponde a levantada del Niño Dios, este día las imágenes que fueron arrulladas en la Navidad serán colocadas en sus sillas de madera, se les rezará un rosario, se harán cantos, quemarán luces de bengala y con ello concluye la temporada festiva.

El origen de la levantada del Niño Dios no tiene un antecedente histórico del porqué realizarlo en esta fecha, sin embargo se asocia con la llegada de los Reyes Magos al pesebre donde nació Jesucristo, quienes trajeron desde sus reinos regalos que contenían Oro, Mirra e Incienso.

“Niño aquí te acuesto en este lugar, hasta el Día de Reyes te he de levantar”, reza una de las canciones más populares que se interpretan durante la posada al momento de acostar el Niño Dios en la representación del pesebre en que nació Jesucristo.

Leticia Mancilla, nos platicó que en su casa la levantada del Niño Dios es igual de importante que la acostada, para eso le comprarán al niño su traje que en lo personal le gusta vestirlo de Sagrado Corazón, asimismo se compra la silla de madera en que permanecerá sentado el resto del año.

Para la actividad se congregan todos los miembros de su familia a cantarle al Niño Dios, ella se prepara con la elaboración de chalupas, agua de Jamaica y al igual que en Navidad comprará unas piñatas para que los niños la rompan, y les repartirá aguinaldos.

“Así me enseñó mi suegra y la abuelita de mi esposo, ellas me inculcaron que levantar al niño dios, es igual de importante que acostarlo, porque es la fiesta de Dios”, también estableció que los cantos dicen que se debe levantar el seis de enero y no en otra fecha como muchas familias que lo levantan incluso hasta el dos de noviembre.

Cabe señalar que muchas familias ya han perdido esta tradición de levantar al Niño Dios o al menos la actividad festiva y sólo lo visten lo sientan y lo regresan a su lugar en que permanece el resto del año sin que haya toda esa actividad festiva como la hubo al momento de acostarlo.