La NASA comparte espectacular imagen de Venus

La sonda Parker de la NASA capturó una espectacular imagen de Venus durante su sobrevuelo en julio de 2020.

Con la ayuda del generador de imágenes de campo amplio, la nave logró tomar la gráfica que muestra el lado oscuro de Venus, desde una distancia de 12 mil 380 kilómetros, y también pudo detectar un borde brillante alrededor del planeta que puede ser un resplandor nocturno, emitido por átomos de oxígeno en lo alto de la atmósfera que se recombinan en moléculas en el lado nocturno.

Al centro de la foto en tonos oscuros, también se aprecia la Afrodita Terra, la región montañosa más grande del planeta.

El equipo de científicos expresó su sorpresa, ya que los equipos de la sonda están diseñados para observaciones de luz visible, y señalaron que esperaban ver nubes, pero la cámara observó directamente a la superficie del segundo planeta del Sistema Solar. 3-2-1… and we have liftoff of Parker #SolarProbe atop @ULAlaunch’s #DeltaIV Heavy rocket. Tune in as we broadcast our mission to “touch” the Sun: https://t.co/T3F4bqeATB pic.twitter.com/Ah4023Vfvn — NASA (@NASA) August 12, 2018

Debido al reciente descubrimiento, los científicos están midiendo la sensibilidad del instrumento infrarrojo, ya que se abre la posibilidad de utilizarlo para estudiar el polvo alrededor del Sol y en el Sistema Solar interior.