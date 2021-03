Prohibidas las películas dobladas al español

Parece broma, pero a partir de este 22 de marzo entró en vigor en México una ley que prohíbe la exhibición en cines de películas dobladas al español, esto como parte de una "medida de inclusión" para quienes tienen discapacidad auditiva.

Esta nueva legislación estipula que en México sólo se podrán mostrar filmes en su idioma original con subtítulos en español, lo cual quedó plasmado en el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Estado Nominan al Oscar película animada donde participó joven igualteco

La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional el pasado 16 de febrero, con 443 votos a favor y una abstención. Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, dijo que estas reformas son un avance para garantizar los derechos humanos y culturales de los mexicanos. Sergio Mayer es más moldeable de lo que pensaba. Vaya que proponer prohibir las películas de EEUU dobladas es dejar a toda una industria sin trabajo. Espero que Monica Lozano deje de asesorar a este sujeto. @sergiomayerb — HAS (@Mrcamello) July 11, 2019

La única excepción fueron las películas animadas, las cuales sí podrán ser dobladas al español, además de los documentales educativos.

Esta medida impactará seriamente en el gremio de los actores de doblaje, que verán reducido severamente su campo de trabajo. 😟😟😟 Quedan prohibidas las películas dobladas en los cines, solo estarán en su idioma original con subtítulos, las únicas películas que se doblarán serán las infantiles y documentales educativos no escucharé a mis actrices y actores de doblaje favoritos. 😟 — Liani Hernández (@LianiHM) March 23, 2021