Fallece “Gus” Rodríguez, pionero gamer en México

Esta media noche el comediante Eugenio Derbez confirmó la muerte de uno de los elementos que lo ayudaron a consolidarse en la televisión mexicana, el guionista Gustavo Rodrígez.

En el mensaje, Derbez destaca el talento con el que contaba el guionista, pues él fue el encargado de crear uno de los personajes más emblemáticos del comediante... "Armando Hoyos" Hoy murió uno d mis más grandes amigos y compañeros d vida. Mi cómplice, mi amigo, mi hermano. Creador d Armando Hoyos, entre otros personajes. Sin él no sería lo q ahora soy. Genio de la creatividad, pero sobretodo, un maravilloso ser humano. Te vamos a extrañar @Elgusrodriguez pic.twitter.com/XeqLlc8Lh7 — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 11, 2020

"Gus" Rodríguez también participó en la creación de diversos programas de comedia de Televisa, desde la serie Vecinos, hasta el reciente "Simón dice" protagonizado por Arath de la Torre. Tristemente acaba de ser confirmada la muerte de Gus Rodríguez.



Pionero de la comunicación de videojuegos en México. Descanse en paz. pic.twitter.com/hK6ejbz2AB — Push The Button (@PT_Button) April 11, 2020

El guionista también fue pionero por mucho tiempo en darle cabida a los videojuegos dentro de la televisión y muchos gamers lo recuerdan con cariño por su programa "Nintendomanía".

Fue el pasado octubre cuando el productor reveló que padecía una enfermedad pulmonar, que lo había hecho perder mucho peso, pero que se encontraba luchando de frente para regresar pronto a la pantalla. A todos mis followers, o sea, quiero decir amigos:

Les agradezco que estén atentos de mi salud.

Una enfermedad pulmonar me atacó repentinamente y me hizo adelgazar mucho, todavía no se va pero ahora sí ya le estoy haciendo frente y le ganaré.

Gracias por su preocupación



Los amo — Gus Яodríguez (@Elgusrodriguez) October 24, 2019

Toda una vida "gamer"

Gustavo Javier Rodríguez Ávila fue un guionista cercano al gran éxito de Eugenio Derbez, pero también se caracterizó por ser el primero en nuestro país por lanzar a los videojuegos en la escena nacional, creando un programa en el año 95 enfocado al tema.

De hecho, el mes pasado el programa cumplió 15 años de haber sido lanzado al aire por Televisión Azteca, un marzo de 1995.

"Nintendomanía" era conducido originalmente por "Gus" Rodrígez y por su hijo Javier Rodríguez, en donde reseñaban videojuegos de la época, pero en especial de Nintendo, pues era la empresa hegemónica en la industria en ese momento. Gus Rodríguez ha fallecido, pero ha dejado legado en muchísimos ámbitos.



Uno de ellos, por supuesto, el de los videojuegos.



Los medios especializados en México tuvieron sus inicios con 2 proyectos de Gus: Club Nintendo y Nintendomanía.



Esta es su historia: pic.twitter.com/vAWUkxVFzm — Push The Button (@PT_Button) April 11, 2020

El programa tenía una duración de 30 minutos y se realizaban también análisis sobre los lanzamientos de todas las consolas... desde la NES, SNES, Game Boy, Virtual Boy y en su momento tuvo la exclusiva presentación del Nintendo 64, lanzada poco antes de que se cancelara su programa por el bajo rendimiento que tuvo al final del milenio.

En el programa también participaron Maggie Hegyi, Mark Tacher, Daniel Avilés y Alejandra Urdiain.

De acuerdo con el medio especializado Push the Button, el guionista también fue creador de una de las revistas más vendidas en los años noventa, "Club Nintendo". Gus también fue jefe de la revista Club Nintendo pic.twitter.com/vKFHLRE1Mw — Juan Pablo Diaz (@_JPDiaz) April 11, 2020

La revista fomentó la interacción de la comunidad con la industria, lo que originalmente lo llevo a crear más y más espacios para que la cultura de los videojuegos formara parte de la programación mexicana.

Diversos personajes del medio le dedicaron tweets al enterarse de su fallecimiento en las primeras horas de este sábado 11 de abril.