The Legend of Zelda cumple 34 años

En el mundo de los videojuegos, existen algunas franquicias que son verdaderos pilares de la industria, no solo por su enorme aporte si no también por su atrapante historia. via GIPHY

The Legend of Zelda, la épica epopeya donde controlamos a Link, el héroe portador de una de las piezas de la trifuerza (Valor) y elegido por las diosas para liberar a la tierra de Hyrule cumple ya 34 años de haber visto la luz. Doble Vía ¡Feliz aniversario Mario! hace 30 años fue lanzado Super Mario Bros. 3

La historia más conocida por el mundo gamer cumple más de tres décadas de vencer la maldad de Ganon, el antagonista que, irónicamente, también es el portador de una de las piezas de la trifuerza (Poder).

La princesa Zelda, no es el personaje principal de la trama, pero es la que encomienda normalmente a Link vencer al mal siguiendo al llamado del elegido, ella también porta una parte de la trifuerza (Sabiduría).

El videojuego creado por Shigeru Miyamoto sería un hito a nivel mundial… concebido sin imaginar el alcance del videojuego a nivel cultural.

Desde entonces, la historia ha sido desarrollada en diferentes mundos y partes del tiempo, incluso cuenta con tres líneas temporales, en las que se sitúan cada uno de los juegos que han sido lanzados.

La historia que narra la valentía de Link y cómo eventualmente consigue amigos y artefactos que le ayudan a cumplir su misión, continúa tan vigente que nunca.

La historia nos ha dejado a personajes igual de emblemáticos que los protagonistas de la historia, como los Zora, los Goron o las Gerudo.

Sin duda uno de los mejores juegos que existen y que más cariño le tienen los gamers.