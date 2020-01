Estas son todas las novedades presentadas en el primer Pokémon Direct

El primer Direct de Nintendo acaba de suceder y estas son todas las novedades que pudimos ver de la Compañía Pokémon. via GIPHY

En un video que no duró más de 20 minutos, se confirmaron tres rumores que habían cobrado fuerza en los últimos días, sobre todo con el remake de uno de los juegos clásicos de la franquicia. Doble Vía Anuncian nueva serie de Pokémon en la región Galar

Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX

Lanzado a en el 2005 para el Game Boy Advance y en el 2006 para DS (en sus versiones Azul y Rojo), este curioso juego de Pokémon vuelve a la vida en una nueva forma y arte parecido a Link´s Awakening, para la Nintendo Switch.

El remake estará disponible a partir del 6 de marzo de 2020 y por si fuera poco, este mismo día podrás descargar la demo directamente de la eShop… tu progreso será guardado para cuando obtengas la versión completa del juego.

Entre las mejoras de esta versión, está el desplazamiento automático, algunos movimientos automatizados y la posibilidad de crear un equipo con hasta ocho Pokémon. Además, se podrán rescatar equipos completos debilitados, algo que no se podía hacer en las primeras versiones. ¡El 6 de marzo de 2020 Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX llega a Nintendo Switch!#PokemonMysteryDungeonDX pic.twitter.com/0bsdfK3E8E — Pokémon LATAM (@Pokemonlatam) January 9, 2020

Pokémon Espada y Escudo DLC

No se trató de una versión diferente para los dos juegos, como era el caso de Yellow, Crystal, Esmeralda, etc., sino de un contenido descargable que no solamente expandirá las aventuras del juego, también incluirá más de 200 Pokémon para que puedas ampliar tu colección. El Área Silvestre fue sólo el principio.



Un nuevo camino hacia la gloria se abrirá ante ti con el Expansion Pass de Pokémon Sword y Pokémon Shield.#PokemonSwordShieldEX pic.twitter.com/zt9DEwu12J — Pokémon LATAM (@Pokemonlatam) January 9, 2020

En primer lugar, en junio de 2020 llegará el primer DLC con La Isla de la Armadura en la que exploraremos una nueva región de Galar con una temática que nos puede recordar un poco a Alola, por las playas y la gran cantidad de agua que habrá en la aventura.

La segunda será Las Nieves de la Corona y estará disponible en otoño de 2020. Aquí la nieve se hace latente, justo como en la parte final de la aventura original de Galar. El pase de expansión ya puede reservarse en la eShop de Nintendo por un precio de 29.99 dólares. 🚨 Aviso para Entrenadores 🚨



También se encontrarán con un Slowpoke de Galar que llegó desde la Isla de la Armadura. Este Pokémon evoluciona al Slowbro de Galar con un objeto de la Isla de la Armadura, o a Slowking de Galar con otro de las Nieves de la Corona. pic.twitter.com/YccU12gPjh — Pokémon LATAM (@Pokemonlatam) January 9, 2020

El pase de expansión incluirá también nueva vestimenta para el personaje principal, ya sea un abrigo para cuando estemos en la tundra o ropa más fresca, para explorar las playas de Galar; en ese sentido, un nuevo Slowpoke de Galar apareció y que podrás capturar desde hoy (actualizando tu copia de Pokémon Sword/Shield) y que evolucionará en una nueva forma una vez lanzados los pases de expansión.

Los Pokémon básicos (Cinderace, Inteleon y Rillaboom) de esta aventura también recibirán una nueva forma Gigamax y seguramente tendrán habilidades nuevas; por si fuera poco, los legendarios clásicos estarán de vuelta en estas dos expansiones… Moltres, Zapdos y Articuno fueron confirmados con sus formas regionales, a través de artes finales para ellos.

Dos nuevas criaturas legendarias llegarán al los DLC; el primero se llama Kubfu, un Pokémon de pelea que tendrá una evolución con dos estilos de lucha diferente (justo como Hitmonchan y Hitmonlee) Urshifu (Estilo Brusco y Fluido). El segundo se trata de Calyrex, cuya forma parece ser la de un osezno.

El servicio de nube también llegará el mes de febrero, con la aplicación Pokémon Home, anunciada hace casi un año. En ella podremos transferir todas las criaturas que hemos atrapado en las diferentes ediciones para cada consola de Nintendo, hasta las versiones Let’s Go y de la App Pokémon GO.

En el final del video, confirmaron que más noticias estarán disponibles a lo largo del año. Si te perdiste la transmisión, aquí te dejamos para que le des replay.