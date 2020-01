Estudios Ghibli anuncia dos nuevas películas

Año nuevo, animaciones nuevas.

Durante los mensajes de felicitación por el nuevo año que comienza, los Estudios Ghibli compartían mensajes de apoyo a los habitantes de Japón por todos los desastres naturales ocurridos durante el 2019.

En el mismo mensaje, le dedicaron también un significado para el Año de la Rata y por si fuera poco, confirmaron que próximamente estarán trabajando en dos nuevas películas de animación. Cultura Estas son las obras que formarán parte del dominio público en el 2020

De hecho, uno de los dos proyectos anunciados estará dirigido por el mítico Hayao Miyazaki y será la primera película en la que participa desde que regresó de su retiro… la cinta se titulará Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka (How Do You Live?).

Si bien la idea era que la película se estrenara antes de las Olimpiadas de Tokyo en este año, parece que fue retrasada a una fecha entre el 2021 y 2022.

El segundo proyecto sigue siendo un misterio y hasta la fecha no se ha revelado nada, por lo que quedará estar pendientes a la futura información.