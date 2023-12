¿Tiburones? No, cocodrilos se acercan a la bahía de Acapulco

Las altas temperaturas en las playas del puerto de Acapulco, están afectando a los arrecifes de coral y aumenta el riesgo de que se aproximen los tiburones, aunque los pescadores afirman que no los han detectado, pero sí han avistado cocodrilos.

El titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, Roberto Arroyo Matus, explicó que los científicos todavía investigan si las altas temperaturas tienen relación con el suceso atípico que dio origen al huracán Otis, pero sí les preocupa que el cambio climático y el fenómeno del Niño, estén afectando a los arrecifes.

En relación a que este fenómeno este propiciando que se acerquen los tiburones a las playas de Acapulco, dijo que podría darse la posibilidad, sin embargo, esto no ha ocurrido y esto se debe a que la bahía tiene una cierta profundidad y angostura por su bocana, además el intenso tráfico marítimo los ahuyenta.

Con esto dio respuesta a rumores de que han visto a estos depredadores en las cercanías de Acapulco, debido a que en el fondo del mar todavía hay cuerpos de victimas por el fenómeno meteorológico, lo que negó de manera categórica el funcionario estatal.

Arroyo Matus al referirse a las altas temperaturas que están matando a los arrecifes, refirió que esto sí está ocurriendo con las especies de coral ripio y pavona, que abundan en una amplia zona de la Isla de la Roqueta, pero también los que se localizan sobre la franja costera y acantilados que rodean a la ciudad.

En entrevista con pescadores, inicialmente “El Bule”, así quiere que se le identifique, señaló que a 30 millas náuticas han visto a grandes ejemplares de tiburones, pero no en las cercanías de las costas de Acapulco, lo que sí han avistado son algunos cocodrilos, que son los que escaparon de su hábitat y ahora se les ve en algunas playas del puerto, aunque enseguida son capturados.

Este rudo hombre de mar, que se dedica a la pesca desde joven, señaló que ha zarpado de Caleta, para capturar pez vela o marlín, que es cuando han visto algunos tiburones que se aproximan cuando preparan la carnada, pero a más de 30 a 40 millas náuticas del puerto.

Mientras que "El Buitre”, quien se dedica a bucear a pulmón en les cercanías del islote rocoso conocido como La Yerbabuena, que es en donde está la estatua de la Vrgen de Guadalupe, Reina de los Mares, refirió que no ha visto a ningún tiburón, pero lo que sí puede decir es que el mar en ese punto está turbio.

A veces da miedo meterse, pero no por los tiburones, es por los cuerpos de los marinos que no han sido rescatados, desde que pegó el huracán hay varios perdidos, muchos se hundieron con sus barcos y todavía no los encuentran, “por eso tengo temor de encontrarme con uno de ellos”, apuntó.