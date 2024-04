¡Castigarán maltrato a Toby! Fiscalía recibe la denuncia

El Santuario Rescatista levantó la voz y denunció ante la Fiscalía General de Guerrero (FGE) el maltrato animal que sufrió Toby, un perrito que fue golpeado en la cabeza por sus dueños con una herramienta de un vehículo, presuntamente porque intentó morder a una persona, dejándole traumatismo.

Enrique Delgado, encargado del Santuario Rescatista, una fundación que tiene dos años de su creación, dijo que el domingo 31 de Marzo recibió vía redes sociales el reporte de un perrito que fue golpeado en una colonia Carabali por su propios dueños.

La denunciante que pidió ayuda, reveló que su tía recogió al perrito de nombre Toby que tiene dueño pero todos los día el Can es maltratado y llora por los golpes que recibe.

El perrito Toby fue entregado por los niños que viven esa casa donde lo tenía amarrado al igual que otros perros más.

Enrique Delgado, comentó que acudió con las pruebas suficientes el lunes 1 de abril a la agencia del Ministerio Público en Costa Azul para interponer la denuncia por maltrato animal bajo la ley de Bienestar Animal 461.

Comento que el martes, el agente del MP acudió al lugar para hacer la inspección en la casa dónde maltrataron a Toby y después se entrevistarían con los testigos para conocer más a detalle lo ocurrido.

Golpe que recibió el perro en la cabeza. / Foto: Cortesía | @santuario rescatista

“Me tiene que notificar vía WhatsApp y vía correo para que yo me presente y me digan del estatus si se va a judicializar o no la carpeta”, precisó.

El rescatista dijo que es la primera denuncia que hace por maltrato animal ante el ministerio público pues ha hecho otras ante la dirección de Ecología municipal y ha asesorado en otras más.

“Es la primera denuncia contra maltrato animal y espera que sea la última y que ya no haya maltrato”. Dijo que a Toby le pegaron con una herramienta de carro, tiene traumatismo y fue llevado al veterinario por su rescatista.

Comento que este miércoles Toby después de su rescate tiene otro semblante y ya fue adoptado. Pidió justicia por Toby, un perro que por muchos años ha sufrido maltrato animal, “se lo dejo a la Fiscalía y ellos sabrán si hay una acción penal”.