Burritos rescatados en La Venta no pueden ser adoptados

Al señalar que animales silvestres o de granja no pueden andar deambulando en las calles, Gerardo López Villafaña, jefe de Bienestar Animal de la dirección general de Ecología dijo que los dos burritos de la Venta tiene dueño pero aún no se localizan por lo que no pueden ser adoptados, luego de que algunas personas ofrecieron hacerse cargo de ellos.

El pasado 26 de Diciembre, se reportó una pareja de burritos abandonados que estaban tirados bajo los rayos del sol, sin agua ni comida.

Los dos burritos blancos estaban en una calle del poblado de La Venta, que comunica con la Unidad Habitacional Plácido Domingo, frente a una clínica vieja y abandonada.

Lee también: Autoridades buscan a dueños de burros abandonados en La Venta

Personal del área de maltrato animal de la dirección de ecología atendió a los dos burritos, que están abandonados y confirmó que presentaban problemas graves de desnutrición al no tener agua y comida.

El médico veterinario, Gerardo López dijo que estableció una mesa de trabajo con la comisaria del poblado de la Venta y se empezó a buscar a los dueños de los burritos, pero también de las vacas que están sueltas. Explicó que en esa zona es común que por las noches suelten a los animales y esta tolerado más no permitido.

Los animales presentaban grave desnutrición. / Foto: @dirección de ecología municipal de Acapulco

“Los burros ya no están todo el día ahí, al parecer es en ciertos horarios y ya se está controlando el problema de los animales que dejan sueltos”.

Ante la intención de algunas personas que querían darle hogar temporal o adoptar a los dos burritos del poblado de la venta, el funcionario municipal aclaró que no se puede dar un permiso de adopción o tutoría hasta no encontrar a los dueños y saber cuál es la situación legal de los dos asnos

Dijo que le comentaron que había personas que querían adoptar a los burritos pero no se han presentado a la dirección de ecología y no lo ha hecho formalmente. Hasta no encontrarse los dueños de los burritos no se puede dar en adopción.

Ambos animales fueron abandonados en el poblado de La Venta, municipio de Acapulco, Guerrero. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Dio a conocer que no le encontraron a los dos burritos marcas de herraje a pesar de que tiene dueño. El funcionario municipal de Ecología aclaró que no pueden andar deambulando en la calle animales silvestres o de granja, porque pueden ocasionar algún accidente.

Llamó a la sociedad a que tampoco deben de dejar sueltos y que anden en la calle sus perros.

“Que los esterilicen a sus perros, que les pongan plaquitas de identificación para los que se lleguen a salir para que quien los encuentre puede marcarle al dueño y poderlos rescatar”.

En el caso de los animales silvestres o de granja, señaló que deberán tener herrajes, aretes, marca para que se puedan identificar y hablar con el dueño y lo meta en un corral.