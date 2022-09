Don Ricardo, ex guerrillero y heredero de la estirpe Infante

Mide casi dos metros de estatura, tiene barba de candado, usa boina, fuma Pipa y su vasto conocimiento de la historia y el arte de Guerrero hace que sean interminables las charlas con él; rechaza que le llamen historiador, pero se ha convertido en el mayor referente en temas del pasado, es maestro de artes plásticas y su formación marxista lo llevó a ser combatiente del ejército del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, nació en Veracruz, pero decidió volverse Guerrerense; es sobrino de Pedro Infante aunque reniega de la estirpe, se llama Ricardo Infante y en la Universidad es uno de los docentes del que los alumnos siempre se llevan un buen recuerdo.

Ricardo Infante Padilla nació en Tlacotalpan, Veracruz un 26 de noviembre de 1946, siendo apenas un joven egresado de la escuela de Artes de la UNAM, fue invitado a Chilpancingo para dar un curso en la recién creada Universidad Autónoma de Guerrero, ahí el entonces rector Rosalío Wenses Reza, lo invitó a quedarse a dar una cátedra de estética para jóvenes de la Preparatoria número uno, y con ella promover la integración de jóvenes "porros", él aceptó, además ahí creó un taller de arte que no existía en la Universidad y por él pasaron miles de jóvenes hasta que una decisión del rector Arturo Contreras cerró su proyecto.

Lee también: Ulises, un charro muy especial y orgullo guerrerense

Hoy a sus 76 años de edad, Ricardo Infante, colabora en la Universidad Virtual de la UAGro donde diseña contenidos de Historia, lo que lo hace mantenerse activo en la atención de jóvenes ofreciendo su peculiar forma de contar las cosas, "todos me preguntan cómo puedo contar la historia como si hubiera estado ahí, y les digo que por eso no soy historiador, si lo fuera me tendría que ajustar estrictamente a lo que dicen los libros y documentos, pero al ser sólo un lector de historia hay muchas cosas que podemos deducir".

Por ejemplo señaló que hay quienes en historia dicen que Vicente Guerrero era Analfabeta, pero las cosas que hizo, las cartas, y referencias como el que a las personas las llamara ciudadanos, es influencia de ideólogos franceses que no podría tener un analfabeta.

Ricardo en su juventud también fue periodista y se convirtió en el primer corresponsal de la revista Proceso en Guerrero, incluso recuerda que donó cuadros de su autoría para que se vendieran y se creara esta revista, después esa publicación lo utilizó como enviado de Guerra para cubrir el conflicto en Managua, cuando él se disponía a partir a Sudamérica, fue abordado por un miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional, quien le pidió llevar un mensaje, él aceptó y eso lo relacionó con mandos del grupo que buscaba derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle.

Tras una entrevista a Somosa, mientras fotografiaba un convoy del ejército Nicaragüense, fue detenido y lo interrogó durante dos días, después lo hicieron regresar a México, sus contactos le ofrecieron protección, pero él prefirió integrarse de lleno al frente y se convirtió en un integrante más del frente que luchaba por derrocar la dictadura, "primero me integraron como bombardero, teníamos 4 aviones de doble motor, con pilotos voluntarios, me tocó volar con un sobrino de Omar Torrijos, un panameño, bombardeabamos las instalaciones de la Guardia Nacional, después me integraron a un comando de tierra, éramos 80 y tomamos el aeropuerto de Managua".

Ricardo Infante, colabora en la Universidad Virtual de la UAGro. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Hoy el recuerdo de ese episodio es doloroso para el profesor y artista, quien aseguró que "la guerra es una basura de tal tamaño, que nos tocó sacar una dictadura y hoy tenemos otra me refiero a Ortega".

El catedrático de arte que llegó a Guerrero y se estableció en Xalitla para conocer a detalle la vida de los indígenas pintores de ese lugar, hoy reconoce que "la cosa más revolucionaria que existe es la educación, por eso la educación en México es tan mala, porque no quieren crear gente que piensa".

Para abordar de manera completa la vida y obra de Ricardo Infante se necesitarían al menos un libro de mil páginas, un personaje que pudo ser artista por herencia, ya que en su infancia fue uno de los sobrinos consentidos de su tío el popular Pedro Infante, su madre también fue actriz y participó en películas de la llamada época de oro del cine, a pesar de ello, él siempre creyó en que el ser humano debe forjar su propio destino en lo que le gusta y para él su pasión fueron las artes plásticas, la pintura, el dibujo, y después gracias a que conoció Guerrero la Historia, que es a lo que dedicó su vida, y le ha dado la satisfacción de ser un ícono de la Universidad, un maestro al que sus alumnos se convirtieron en amigos y lo recuerdan aún con el paso de los años.