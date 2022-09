Orgulloso de ser bombero a sus 82 años

Con 82 años de edad, y 30 de estos dedicados a dar el auxilio a todo aquel que lo solicite al encontrar en riesgo por un incendio y accidente automovilístico, don Jorge, no cambiaría la profesión que tiene si volviera a nacer aun con todas las carencias en equipo de trabajo que sufren los traga humo en Acapulco.

El pasado 22 de agosto, don Jorge Bautista Casarrubias vestido con ropa casual y sin el unirme que porta diariamente, también se integró al baile y la comida que se realizó por el “Día Nacional del Bombero”, en la subestación ubicada en la Avenida Farallón .

El trabajo de Bombero, es complicado porque en muchas veces uno está muy alejado de la familia por trabajar día y noche, pero a la vez es satisfactorio porque puedes, resolver problemas que representan para las personas complicaciones graves, las peculiaridades en ocasiones hasta les pueden Ocasionar perder lo mas preciado que hay la vida.

“Tengo la edad de 82 años, 30 de estos he trabajado día y noche de bombero (chofer de pipas), en este tiempo la situación, se ha complicado a través de los años y ahora más porque no tenemos herramientas para trabajar, ser bombero es un orgullo que es reconocido por todos los ciudadanos y sobre todo por la familia que es lo más importante para alguien que se dedica a un oficio en el que no sabes si regresaran con bien a tú casa luego de una pesada jornada de trabajo”, expresó don Jorge.

Los bomberos fueron festejados en su día. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

P.- Cómo ha vivido su labor como bombero en estos 30 años

R.- He estado listo a cualquier hora del día o de la noche es mi trabajo y lo realizo con profesionalismo, con respeto y como un gran compromiso ante la sociedad que requiere de una atención por parte de quienes nos dedicamos a apagar.

El siniestro más complicado al que se ha enfrentado a don Jorge en estos 30 años de servicio como chofer de pipas de bombero, ha sido el ocurrido en mayo del 2003 cuando el fuego consumió en su totalidad una gran palapa del Hotel Vidafel Mayan Palace en la Zona Diamante del Puerto.

Este incendio fue complicado, porque se produjo en una palapa y el personal del hotel, obstruyó en todo momento la labor de los Bomberos que acudieron al lugar para sofocar las llamas que se provocaron en la palapa de la hospedería.

Dijo que sus hijos, están orgullosos de él y de su trabajo como Bombero, por lo que no cambiaría en nada esta actividad aun cuando representa un riesgo diario subirse a la pipa y llegar a los lugares donde se tiene algún siniestro que también podría acabar con la existencia de un tragahumo.