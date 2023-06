Día del Padre, una celebración poco popular

Aunque la celebración del día del padre no es tan popular como lo es el 10 de mayo que se celebra a las madres, en los últimos años en México es una tradición que va tendiendo más adeptos, “no hay necesidad de prepararnos, con lo que tenemos alcanza para las ventas del domingo indicó un vendedor de flores”.

El origen de día del padre tiene dos posibles orígenes, por un lado se señala que la fecha fue impulsada por Sonora Smart Dodd en 1910 para rendir homenaje a los padres por sus diferentes labores, ella se habría inspirado en su padre, Henry Jackson Smart, quien se encargó de criarla junto a sus 5 hermanos, luego de la muerte de su madre.

Otra versión establece que el festejo del día del padre se inicia el 19 de junio en conmemoración a San José, padre de Jesucristo, posteriormente la fecha sería establecida el tercer domingo de junio por comodidad para los padres que normalmente descansan ese día.

Vendedores de flores en el mercado central de Chilpancingo establecieron que a fecha no es muy popular, y por ello no requiere de preparación previa como lo hacen el 10 de mayo, “el día de las madres empezamos una semana o más los preparativos, traemos la flor, hacemos arreglos y vamos registrando apartados, el mero día no tenemos ni un minuto de descanso”, comentó la señora María Solache quien desde hace más de 30 años se dedica a la floristería.

Poco visitados los puestos de venta de flores. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Agregó que para el domingo si tendrán arreglos alusivos al día del padre en el que se le colocan cervezas, globos, se hacen formas de corbatas o algunos otros detales masculinos para que los hijos lleven a sus progenitores.

“Si vienen a buscar arreglos, buscan flores amarillas o azules, pero comparado con lo que se vende el 10 de mayo no se llega ni a un 20 por ciento”, agregó la entrevistada

Otras personas entrevistadas en el mismo lugar, indicaron que no regalarán flores a sus padres que para festejarlos hay tradiciones como el ir a comer fuera de casa, asar carnes, comprar cerveza y principalmente pasar la tarde juntos.

Un joven acomodador de autos en el estacionamiento del mercado indicó que no espera nada de regalo de sus hijos, pero si espera poder estar con ellos la tarde del domingo, “saliendo de la chamba, porque trabajamos todos los días, me jalo a verlos y estar con ellos es el mejor festejo.