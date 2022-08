De técnico en motores, a vendedor de miel y mangos

Sentado en su cama o sillón debido a que hace años le cortaron una pierna, el señor Aurelio Valle Fierro, no se deja vencer y se mantiene activo trabajando en lo que sabe hacer desde hace 60 años, el embobinado de motores y la venta de miel cien por ciento de miel como él dice y de mangos fuera y dentro de su casa ubicada en la colonia Progreso.

“Tengo 80 años de edad y 60 años trabajando, me cortaron una pierna, pero esto no me ha debilitado las fuerzas y las ganas de salir adelante, estoy trabajando como técnico en motores, pero también vendo mangos de los árboles que he sembrado con mucho esfuerzo, y ahora solo espero el apoyo del gobierno porque quiero sembrar unos 500 árboles de aguacate, aguacate del bueno”, dijo pese a su condición.

Con un buen semblante en su rostro, y una sonrisa que le hace a todos sus clientes que llegan a su casa para comprarle los grandes mangos verdes y colorados a punto de madurar, don Aurelio asegura que su estado físico por no tener una pierna no lo hace ni más ni menos que cualquier otra persona porque lo importante es saber trabajar para ganarse los centavos que necesita para salir adelante.

Tiene el apoyo total de su familia, pero don Aurelio le gusta ser independiente, ganarse su dinero con sus manos cada vez que le llega un motor para embobinarlo o pararse como pueda de su sillón o cama cada vez que alguien le compra sus mangos o la miel cien por ciento pura traída dados él desde la sierra del municipio de Atoyac.

El famoso hombre el técnico en motores de la colonia Progreso, es originario de una comunidad llamada El Quemado, ubicado en la parte alta del municipio de Atoyac de Alvares en la región de la Costa Grande del estado de Guerrero, lugar de donde emigro muy joven al puerto de Acapulco, para tener una mejor vida cosa que anticipar al aprender a trabajar en el embobinado de los motores y la agricultura que también se asegure le gusta aun cuando requiera mucho apoyo de las autoridades.

También arregla motores eléctricos de todo tipo. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

“En estos momentos, requiero de un tractor, aunque no sea nuevo, para poder cumplir el sueño de sembrar aguacate un aguacate que da el fruto a los cuatro años, quiero ir a Michoacán por los árboles, pero para estos quiero el respaldo de las autoridades a las que en varias ocasiones les solicitaron la ayuda con la esperanza de poderla tener en algún momento y poder cumplir con este sueño del agricultor”, dijo con risas.

La venta de los mangos y miel, no es mucho, pero hago lo que me gusta, trabajo en mi casa junto a mi familia quien en todo momento está conmigo y no por mi estado, por la falta de una pierna, sino porque hay una verdadera unidad familiar la cual nos ha caracterizado entre los vecinos de la popular colonia Progreso como la llama el ingeniero en motores.