Convierte en "oro" muebles viejos y madera reciclada

Mientras que para algunos la madera y muebles viejos es basura, para Lot Escamilla Lugo, es oro y elabora muebles y artículos de decoración con lo reciclado e incluso te decora hasta una casa.

Durante 18 años, Lot se dedicó al transporte y con su camión urbano estuvo brindando servicio en la ruta de la zona poniente de Acapulco pero la pandemia lo hizo entrar en crisis, pues el pasaje cayó y no aguantó más y decidió venderlo.

Con lo poco que obtuvo de su camión, Lot, quien también hace labor altruista y ayuda a jóvenes que están en rehabilitación contra las Adicciones, puso en un espacio sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo a la altura de la casa del Caracol y la colonia Jardín, su pequeña carpintería donde elabora muebles de madera reciclada o conocida como Pallet.

A lot le gusta reciclar y con la experiencia que tiene en carpintería, debido a que su familia a se ha dedicado a este oficio, empezó su pequeño negocio de muebles reciclados.

Lee también: Plasma en su obra la tranquilidad y arquitectura de Chilpancingo

“ lo que para muchos es leña, desperdicio para mí es oro porque aquí me sostengo y a mi familia y con un poco de ingenio tiempo vamos haciendo lo que el siguiente como clonar muebles e incluso puedo hacerte hasta una lancha”.

Precisamente Lot, en su pequeño taller tiene barcos hechos a base de madera reciclada y que los puedes echar andar en el agua y no se hunden.

Cualquier tipo de mueble, él lo puede fabricar. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

El buen trabajo que hace, lo ha llevado hacer contratado por extranjeros que se vienen a vivir en Acapulco, como es el caso de un cliente chino que le ha decorado su casa desde cuarto, sala y jardín con madera reciclada.

“Si veo muebles tirados como una sala la levanto y la vuelo a reconstruir lo que para uno es desperdicio para mi es oro y le pongo un poco de ingenio y paciencia y salen muebles para darles mucho uso y yo me divierto porque es un trabajo muy noble”.

Lot a veces llega a comprar tarimas de pallet y salva lo que se puede para hacer una silla, bancas, puertas, un buró, la base de una cama, repisas, sillones, columpios y una variedad de muebles.

Los costos de un mueble va desde los 200, 500 y hasta 2 mil 500 pesos, pero todo de acuerdo a lo que el cliente pida.

Una pequeña muestra de sus creaciones. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

“ cualquier mueble que yo haga es mi satisfacción incluso hecho lámparas de material de madera reciclada, camas, sillones, pero aunque al cliente le guste 6”y yo no gane mucho pero me gusta que el cliente se vaya contento, regrese y me recomiende”, precisó.

Lot también da clases de carpintería a jóvenes que son rehabilitados de Adicciones.

En vacaciones, Lot obtiene buenas ventas, y los turistas pasan y le compran sus piezas que elabora de madera reciclada. “A los turistas les gusta mucho los muebles de Pallet”.

También trabaja hueso de palma y bambú y le ha hecho muebles a taquerías, juguerías y restaurantes.