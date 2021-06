Los tres primeros astronautas llegan a la estación espacial china

La nave espacial Shenzhou-12 de China con tres astronautas a bordo se acopló con éxito con el módulo central Tianhe de su estación espacial en construcción este 17 de junio.

La misión, primera con tripulación a la estación orbital, realizó un encuentro autónomo rápido y un acoplamiento con el puerto de acoplamiento frontal del módulo central Tianhe a las 07.54 UTC, informó la CMSA (China Manned Space Agency). Doble Vía La NASA impulsa un telescopio espacial de defensa planetaria

Shenzhou-12 despegó seis horas y media antes a bordo de un cohete portador Larga Marcha-2F. La nave fue lanzada desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan en el desierto de Gobi, en el noroeste de China.

Es la séptima misión con tripulación de China al espacio y la primera durante la construcción de la estación espacial de China, según la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA). También es la primera en casi cinco años después de la última misión tripulada del país.

Los tres astronautas son el comandante Nie Haisheng, un veterano de 56 años que participó en las misiones Shenzhou-6 y Shenzhou-10, Liu Boming, de 54 años, que formó parte de la misión Shenzhou-7, y Tang Hongbo, de 45 años, que está en su primera misión espacial.



Con una misión prevista de tres meses, se espera que establezcan un nuevo récord de duración de la misión espacial tripulada de China, superando los 33 días que mantuvo la tripulación del Shenzhou-11 en 2016.

Después de entrar en órbita, la nave espacial Shenzhou-12 se acopló al módulo central de la estación espacial en órbita Tianhe, formando un complejo con Tianhe y la nave de carga Tianzhou-2. Los astronautas estarán estacionados en el módulo central.

Su trabajo será más complicado y desafiante que las misiones tripuladas anteriores, según explicó Hao Chun, director de la CMSA, citado por Xinhua.

La tripulación del Shenzhou-12 completará cuatro tareas principales en órbita, dijo Ji Qiming, asistente del director de CMSA, en una conferencia de prensa celebrada en el centro de lanzamiento el miércoles.

Primero, operarán y gestionarán el complejo, incluida la prueba en órbita del módulo Tianhe, la verificación del sistema de reciclaje y soporte vital, las pruebas y la capacitación operativa del brazo robótico, así como la gestión de materiales y desechos.

En segundo lugar, moverán, ensamblarán y probarán trajes espaciales extravehiculares y realizarán dos actividades extravehiculares para el trabajo que incluyen ensamblar una caja de herramientas extravehicular, levantar la cámara panorámica e instalar conjuntos de bombas extendidos.

En tercer lugar, llevarán a cabo experimentos de ciencia espacial y tecnología, así como actividades de divulgación pública.

En cuarto lugar, controlarán su propia salud mediante el cuidado de la vida diaria, el ejercicio físico y el seguimiento y la evaluación regulares de su propio estado de salud.