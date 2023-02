Abandonada, posible campana de la Independencia

Arrumbada en al atrio de la catedral de la Asunción de María en Chilpancingo se encuentra una vieja campana de bronce que por su antigüedad podría ser la verdadera convocante de la independencia de México, esa que llamó a instalar la sesión del Primer Congreso de Anáhuac donde Morelos presentó el documento denominado los Sentimientos de la Nación y representa el primer documento de la historia en el que se establece la palabra independencia.

De acuerdo con el profesor universitario Ricardo Infante Padilla, el 13 de septiembre Morelos vino a Chilpancingo para instalar el Congreso de Anáhuac y lo hace en la conmemoración de la muerte de su amigo Leonardo Bravo, “faltaban tres días para la conmemoración del inicio de la lucha, pero él decide hacer el evento más importante de la independencia el 13 porque hacía un año de la muerte de su amigo y mano derecha, Leonardo Bravo”.

Resaltó que, en el grito de Hidalgo en 1810, no se convocó a una lucha por la independencia, él llamó a derrocar al mal gobierno, pero gritó un viva para el rey Fernando Séptimo, lo que establece que se buscaba el cambio de un gobierno tiránico pero sin la independencia de España.

En su caso Morelos en su documento establece que la América es libre e independiente de España y cualquier otra nación o Monarquía, también sienta las bases del constitucionalismo, abole la esclavitud, decreta la igualdad entre los mexicanos a los que sólo debe distinguir el vicio o la virtud, y hace la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Infante Padilla aseguró que este documento es el primero en el que se habla de independencia, por lo tanto si esta campana que está en el atrio de la Iglesia fue la que se tocó en el congreso de 1813, estaríamos frente a una pieza fundamental de la historia de México.

Resaltó que cuando Morelos estuvo en Chilpancingo a pesar de que él era sacerdote, en ese momento ya no se encontraba en funciones eclesiásticas y no ofició misa en esta ciudad, por lo que no fue una campana que el tocara para hacer una ceremonia religiosa pero si se usó para llamar al Congreso de Anáhuac.

Comentó que la Iglesia que actualmente se tiene en Chilpancingo no es la construcción que se encontraba en 1813, pero aún existe una fotografía del viejo inmueble que era una construcción de piedra, y habría que investigar si la campana fue la que siempre estuvo en este sitio.

La campana tiene una fecha inscrita de 1749 lo que sería un indicativo de que si fue la que estuvo durante el Congreso de Anáhuac, además tiene inscripciones en latín referentes a la veneración de Santa María de la Asunción.

Sería muy factible para las autoridades hacer un rescate histórico de esta pieza.

Por ello el investigador Universitario estableció que sería muy factible para las autoridades hacer un rescate histórico de esta pieza de la historia hacerle un nicho, un barandal para que las personas la conozca e incluso podría ser un ícono para promover el turismo de Chilpancingo, sin embargo estableció que para es se requiere de autoridades inteligentes, informadas y que tengan amor por Chilpancingo y todo el contexto histórico que tiene este pueblo.

“Imagínate un nicho ahí mismo donde está ahorita en el atrio de la iglesia, con una relatoría de la que puede ser la verdadera campana que llamó a la independencia de México”.