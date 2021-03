A partir de agosto Sony cancelará el servicio de compra y renta de películas en PS Store

Como balde de agua helada cayó el anuncio de Sony sobre la cancelación del servicio de compra o renta de películas desde la PS Store, al cual se puede acceder desde una PS4 o PS5. Upcoming changes to Movie and TV purchases and rentals on PlayStation Store: https://t.co/6OQVO0quG2 — PlayStation (@PlayStation) March 2, 2021

En sus redes sociales, la empresa informó a sus usuarios que a partir del 31 de agosto ya no se venderán películas en la PS Store, y sólo podrás ver las que tengas descargadas en el disco duro de la consola, siempre y cuando sean compradas.

La noticia tomó por sorpresa a la comunidad de la PS Store, pero es entendible ya que la gran mayoría usan plataformas como Netflix, HBO o Disney+ para ver series o algún largometraje, aunque todavía hay quienes prefieren el Blu-Ray o DVD.