Ellos son los dos actores elegidos para interpretar a Joel y Ellie en la serie de The Last of Us

Finalmente habemus actores, el día de ayer fueron revelados los dos nombres que interpretarán a Ellie y a Joel en la serie que prepara HBO sobre el videojuego The Last Of Us.

Para quienes no estén familiarizados, The Last Of Us es una franquicia desarrollada por Naughty Dog, estudio de videojuegos que pertenecen a Sony… desde su primera entrega lanzada en 2013 y hasta el día de hoy, se ha convertido en éxito para la PlayStation. ¡Ya tenemos Joel en la serie de The Last of Us!



Pedro Pascal está viviendo los mejores días de su vida profesional.



Pedro Pascal está viviendo los mejores días de su vida profesional.

Deadline confirma que él será el encargado de dar vida al protector de Ellie en la serie de HBO.

Hace un tiempo te habíamos contado sobre los planes de HBO por realizar una serie live action con esta historia y había pasado un tiempo sin que tuviéramos noticia de ello, pero de acuerdo al portal Deadline, los dos personajes principales ya habrían sido seleccionados.

Según informan, el actor elegido para interpretar a Joel será Pedro Pascal, actor que recientemente ha tenido un gran auge apareciendo en diversas cintas y series, siendo sus dos últimos éxitos en The Mandalorian y Wonder Woman 1984.

La actriz seleccionada para interpretar a Ellie, será Bella Ramsey, de acuerdo a The Hollywood Reporter. La actriz causó una enorme popularidad con su papel como "Lyanna Mormont (Lady Mormont)" en Game of Thrones.

Ambos actores nunca han compartido pantalla juntos en alguna obra, pero con la calidad de ambos, difícilmente se complique la realización y para el fandom deja una grata sensación la elección de ambos actores.

La serie estaría centrada en los acontecimientos ocurridos en el primer juego de la saga, justo cuando el mundo comienza con un caos apocalíptico similar a la catástrofe zombie, con el guion realizado por Maxin y Druckman, y con la coproducción ejecutiva del co-presidente de Naughty Dog Evan Well, por Carter Swan y por Asad Qizilbash, de PlayStation Productions.