Gerard Piqué anuncia su retiro del futbol; se despide un ícono del Barcelona

La historia entre Gerard Piqué y el Barcelona ha llegado a su fin, así lo anunció el futbolista catalán con un video en sus redes sociales, donde asegura que este fin de semana será su último encuentro en el Camp Nou.

Asimismo, el Campeón del Mundo con España en 2010 informó que después del Barcelona no había otro equipo, por lo que estaría diciendo adiós al futbol como profesional.

En un clip de aproximadamente dos minutos de duración, habla sobre sus inicios con el Barcelona, donde destaca que él no soñaba con ser futbolista profesional, que su anhelo era poder jugar con el Barcelona, algo que cumplió.

Además, destaca que ganó todo lo posible con el equipo culé, por lo que había cumplido todo lo que alguna vez buscó, además de ser campeón de Europa y del Mundo con la Selección de España.

“Hace 25 años que entré al Barcelona, me fui y volví. El futbol me lo ha dado todo, Barca me lo ha dado todo, ustedes culés me lo han dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barcelona, no habría ningún otro equipo y así será”, dice Gerard en su mensaje de despedida.

Por otra parte, Piqué destaca que siempre vuelve, dejando clara la intención de formar parte del club en algún momento, aunque ha destacado que le gustaría ser presidente del club en un futuro.

Qatar 2022 podría ser el adiós definitivo de Piqué

Aunque asegura que este sábado será su último partido como jugador del Barcelona en el Camp Nou, el defensa central catalán podría tener actividad la siguiente semana cuando el club visite al Osasuna.

Además de esta situación, hay que recordar que Gerard Piqué está contemplado en la lista de Luis Enrique, seleccionador de España. De esta manera, el defensa podría decir adiós de las canchas una vez que termine la participación de la Roja en tierras árabes.