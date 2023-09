Canelo Álvarez quiere demostrar ante Charlo: voy a ganar, por nocaut o decisión, pero ganaré

Instalado en las montañas de Lake Tahoe, Nevada, Saúl Canelo Álvarez desarrolla la parte intensa de su preparación hacia su combate contra Jermell Charlo, quien lo retará por el trono universal absoluto (WBC, WBA, WBO, IBF) de peso supermedio, el 30 de septiembre en la Arena T-Mobile de Las Vegas.

El jalisciense mostró parte de su rutina diaria en el gimnasio, este miércoles. En cierto momento, cantó junto a la voz surgida del aparato musical e incluso bromeó con uno de sus auxiliares.

Desde el interior, la cámara de Showtime captó a través de las ventanas un paisaje arbolado y lo que parece ser neblina. Ahí, en la soledad de ese lugar, Álvarez trabaja, alejado de cualquier distracción.

“Entrené el mes pasado en Guadalajara, ahora mi cuerpo se siente bien en la altitud. Eddy Reynoso tuvo la idea de venir aquí, a la altitud”, dijo el “Canelo”, quien se expresó siempre en inglés, como lo hace de un largo tiempo a la fecha.

Interrogado sobre por qué escogió al estadounidense Jermell Charlo como retador, aseveró: “Es un campeón indiscutido, ha hablado algunas cosas que no olvido, que voy para abajo, nunca creyó en mis habilidades, pero ahora va a saberlo. Estoy muy motivado, su hermano (Jermall) y él nunca creyeron en mis capacidades, eso me motiva, estoy muy emocionado porque (la pelea) está casi aquí. Esta clase de peleas me motivan”.

Se le dijo que Charlo ha derrochado energía durante su reinado en las 154 libras y que es un peleador muy fuerte.

“Estoy peleando contra lo mejor, hago las mejores peleas. De esta pelea se ha hablado en mucho tiempo, me siento emocionado de mostrarme, de que vean mis reales capacidades”, subrayó el jalisciense.

Respecto de la mítica clasificación del mejor peleador libra por libra, Saúl asentó:

“Siempre creo que soy el número uno, lo he hecho en toda mi carrera. Tienes que creer en ti, pero, como he dicho, siento respeto por otros peleadores que merecen estar entre los mejores”.

Tras haber debutado como profesional a los 15 años de edad, se le inquirió cuánto tiempo más le queda en el deporte.

“Me siento joven, fresco, nunca pienso en el fin de mi carrera. Ya veremos en el futuro, me siento joven, fuerte, y en mi mejor momento”.

Álvarez le da la razón a quienes señalan que no se ha visto muy bien en sus peleas más recientes.

“No pude entrenar al ciento por ciento en esas peleas, por mi mano (izquierda) lastimada. Pero ahora puedo entrenar sin problemas y puedo trabajar las manoplas con Eddy y pegarle duro al costal. Cuando no puedes entrenar como tú lo deseas, no tienes confianza en lo que haces. Ahora estoy contento, estoy feliz por poder entrenar al ciento por ciento. Eso me hace sentir con toda la confianza”.

Sobre el afecto que le profesan sus fans y si ello le transfiere energía, Álvarez comentó: “Me siento orgulloso de México, de mis fans, de representar a México, porque es mi país y orgulloso de representar a los fans en todo el mundo. Me siento grandioso cuando camino hacia el ring, ver a mis fans, las banderas mexicanas, oír la música mexicana”.

Al Canelo Álvarez le sienta bastante bien la soledad de las cumbres, según estableció. “Me gusta estar aquí, ciento por ciento concentrado, en las montañas, con mi equipo, enfocado en la pelea, todo esto me hace sentir mejor y me siento listo para esta pelea”.

Se le pidió un pronóstico para el 30 de septiembre, y Saúl puntualizó: “Voy a ganar, no sé cómo, pero voy a ganar: nocaut o decisión, pero voy a ganar”.

Por su parte, el entrenador Eddy Reynoso explicó por qué fue Charlo el elegido.

“Porque es un campeón indiscutido, de primer nivel, ha venido mostrando grandes cosas y va a ser una gran pelea. Estamos en las montañas porque llega el momento en que tienes que cambiar de campamento. Estuvimos más de cinco o seis años en San Diego, nos fue muy bien, y ahora quisimos trabajar en la altura, aquí en Lake Tahoe; es muy buena opción y además nos oxigenamos”.

Ante la posibilidad de ganar este combate y volver a tener acción en mayo de 2024, Reynoso acotó: “Lo importante es ganar, vernos bien, fuertes, tenemos que ganar la pelea por cualquiera de las dos vías. ‘Canelo’ está para pelear contra el que sea”.

Se le preguntó cuánto tiempo más podrá seguir Álvarez en el ring, y Eddy respondió:

“Mientras se mantenga disciplinado, que mantenga el amor por su trabajo, puede seguir peleando muchos años más. Es fuerte, no está golpeado, tiene experiencia, muy buenos reflejos, es muy sano en todos los aspectos. Mientras se mantenga enfocado en su trabajo, puede seguir muchos años más”.

