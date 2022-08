Cuestionario Proust: Pedro Kóminik

Ha incursionado en la actuación, la dirección de escena y la producción y dirección de arte, además de colaborar como conductor en diferentes canales de televisión. Ha participado en más de 70 puestas en escena en algunos de los foros más importantes del país. Como músico ha editado seis discos, además de dedicarse a la docencia. Actualmente conduce el programa Catarsis 22, de Canal 22 y está por estrenar el espectáculo nocturno “La Doble Vida de Lupe Lemper”, a partir del 10 de septiembre en la CDMX.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Honesto hasta un grado que, sorprendentemente, incomoda a veces.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Estar vivo, tener paz interna y poder crear libre de censura.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Disperso e hiperkinético. Uf.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La estupidez. No soporto a la gente cretina, ni fanática.





¿Tu gran miedo?

Mucho tiempo pensé que a la locura o a la muerte… pero eso cambió recientemente. Al abandono, quizás. Me cuesta el desapego.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Estoy en un curioso estado de entusiasmo casi infantil, je. Me vuelve loco de contento regresar presencialmente a los escenarios, haciendo cosas nuevas.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

No dejar de vivir de las artes.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La superioridad moral.





¿La persona viva a la que más admiras?

Está reñido entre Carol Burnett, Mel Brooks, Barbra Streisand, Noam Chomsky, Terry Gilliam y Ángela Merkel, curiosamente.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Harvey Weinstein y Norberto Rivera. Junto con pegado.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

“Es lo que es.” y “eyes on the prize.”





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Es muuuy raro que lo haga; cuando lo he llegado a hacer, ha sido para proteger a quienes amo.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La inteligencia.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

La inteligencia. Igual.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

El teatro (y todo lo que significa). Punto.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

En el salón de estar de casa de mi tante Greta.





¿Qué talento te gustaría tener?

Tocar el piano.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

La verdad… nada. Y no en un sentido soberbio, creo: simplemente, he trabajado mucho a nivel interno para estar satisfecho conmigo mismo y con quien soy. Me acepto para bien.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Mantenerme centrado en la realidad.





¿Dónde te gustaría vivir?

En Coyoacán.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi inteligencia.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Louise Brooks.





¿Tu pasatiempo favorito?

Jugar a los dragones en mi teléfono.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Un cuerpo de agua en movimiento. Un río, por ejemplo.





¿Cómo te gustaría morir?

Al conciliar el sueño, tras un proceso personal de conciencia y aceptación del hecho, libre de dolor.





¿Tiene un lema?

“Serenidad y paciencia”, a la Kalimán.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Finanzas Houm: Agente, abogado y casero en uno

Tecnología Ya vienen las autopistas y aeropuertos para drones