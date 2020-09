Mostra de Venecia se inaugura con barreras en alfombra roja por Covid-19

La alfombra roja de la Mostra, por la que cada año desfilan las grandes estrellas del cine mundial, se convirtió hoy, miércoles, en una inusual fortaleza, con barreras para evitar aglomeraciones de público, aunque por ella pasaron Tilda Swinton y Cate Blanchett.

El Palacio del Cine del Lido veneciano acoge este miércoles la gala de inauguración de la 77 edición del Festival, que transcurre envuelto en un potentes medidas de seguridad para evitar eventuales contagios de coronavirus.

Cultura Mostra de Venecia cambia el perfume por el desinfectante

Una de estas, inesperada, ha consistido en levantar barreras a lo largo de la alfombra roja para ahorrarse las aglomeraciones de público y de seguidores que cada año se arremolinan ante sus verjas para ver a sus ídolos o conseguir un autógrafo o una foto suyas.

Así, el panorama minutos antes de la gala distaba mucho del de las pasadas ediciones, entonces con cientos de personas, jóvenes en su mayoría, coreando los nombres de sus actores y actrices preferidas.

Hoy solo algunas personas trataban de colar la mirada por algunas rendijas de las verjas o veían pasar los lujosos coches con cristales oscuros que llevan a los invitados hasta el lugar.

Y los únicos gritos eran de los fotógrafos que trataban de tomar una buena instantánea, todos de traje negro y mascarilla del mismo color.

#BiennaleCinema2020 #CerimoniadiApertura L’Orchestra Roma Sinfonietta diretta da Andrea Morricone esegue il “Tema di Deborah” dalla colonna sonora di "C’era una volta in America" nella serata inaugurale di #Venezia77 pic.twitter.com/OzgZG4zC1U — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 2, 2020

Esta tarde era el momento de Tilda Swinton, la auténtica estrella sobre la alfombra pues acudía a recoger el León de Oro honorífico a toda su carrera.

Acudió vestida con un conjunto de falda negra larga y una blusa blanca con volante al cuello y cubriéndose el rostro con una máscara de mano dorada en forma de mariposa que recordaba a las tradicionales que se fabrican en Venecia.

También brilló la australiana Cate Blanchett, presidenta del jurado de la Selección Oficial, con un largo vestido negro con brillo con anchas mangas ribeteadas en blanco y que solo se quitó una sencilla mascarilla quirúrgica para posar ante la prensa.

En la alfombra roja se trató de respetar la distancia personal entre quienes desfilaban por ella, incluso en los momentos de la foto de equipo de las películas que se estrenaron.

#BiennaleCinema2020 Only a few hours to the official opening of #Venezia77. See you at the Lido di Venezia from September 2nd to 12th! pic.twitter.com/aPPo5qSSaA — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 1, 2020

Junto a ella apareció el resto de los cineastas llamados a valorar las películas que se estrenarán hasta el 12 de septiembre: Matt Dillon, la actriz francesa Ludivine Sagnier, la directora austríaca Veronika Franz, la británica Joanna Hogg, el escritor italiano Nicola Lagioia y el director alemán Christian Petzold.

También asistió el jurado de la sección Horizontes, la segunda en importancia del certamen y dedicada a las nuevas vanguardias, que cuenta como integrante con el realizador español Oskar Alegría.

Por la alfombra roja también pasó el reparto de las dos principales películas de la jornada, "Lacci" (Ataduras), estrenada fuera de concurso, y la griega "Mila" (Manzanas), que compite en Horizontes.

Y además los directores creativos de ocho grandes festivales de Europa que se han juntado por primera vez para unir fuerzas y pedir apoyo al mundo del cine en estos momentos de crisis por la pandemia.

Tra poco, all’#ArenaGiardini, la cerimonia di consegna dei Leoni d’Oro Speciali 2020. I riconoscimenti vengono assegnati in occasione della mostra “Le #MuseInquiete. #LaBiennaleDiVenezia di fronte alla storia, aperta al #PadiglioneCentrale dei #Giardini fino all’8 dicembre. pic.twitter.com/91GgkuFPz3 — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 1, 2020

Son el director de la Mostra, Alberto Barbera, el de Cannes, Thierry Fremaux; del de San Sebastián, José Luis Rebordinos; del de Locarno, Lili Hinstin; la Berlinale, Carlo Chatrian; de Rotterdam, Vania Kaludjeric; y el del checo Karlovy Vary, Karel Och.

Debía acudir también la directora del Festival de Cine de Londres, Tricia Tuttle, pero en el último momento se ha ausentado por motivos personales.













Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer