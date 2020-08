Festival Berlinale dejará de separar por sexo los premios de interpretación

La Berlinale, uno de los principales festivales de cine del mundo, dejará de recompensar a los actores de forma separada según su sexo, anunció su dirección el lunes, una manera de evitar cualquier jerarquía entre hombres y mujeres.

A partir del año que viene, se entregará el Oso de Plata a la mejor interpretación protagonista y secundaria, en lugar de a "mejor actriz" y "mejor actor".

"Dejar de separar los premios en función del sexo de los actores es una señal para una toma de conciencia más igualitaria de los géneros en la industria del cine", explicaron los dos directores del Festival, Mariette Rissenbeek y Carlo Chatrian.

Igualmente, en la próxima edición se entregará un nuevo "Premio del jurado del Oso de Plata".

Junto a Cannes y Venecia, la Berlinale es uno de los mayores festivales de cine del mundo.

Organizado cada año en febrero en la capital alemana, la edición de 2020 pudo celebrarse, al contrario de su homóloga francesa, que estaba programada en mayo y fue anulada debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

First decisions for the 2021 festival. The Berlinale 2021 is being planned as a physical festival. A hybrid model is intended for the @efm_berlinale / New: Gender-Neutral Performance Awards https://t.co/QT3umHHVAP — Berlinale (@berlinale) August 24, 2020

El festival italiano, por su parte, debe comenzar la semana que viene, pero bajo un estricto protocolo sanitario.

Los organizadores del festival alemán aseguraron que la próxima edición (del 11 al 21 de febrero de 2021) se celebrará "físicamente", a pesar de la pandemia, y se garantizará "la mayor seguridad posible".

"En las próximas semanas" se definirán los ajustes "en la estructura del festival, la programación de las películas y el número total de cintas presentadas", anunció el festival.