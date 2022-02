Isabel II: el reinado más largo de la historia

El 6 de febrero de 1952, la vida de la entonces princesa Isabel de Windsor dio un giro de 360 grados, al enterarse que su padre había fallecido prematuramente a causa del cáncer de pulmón que padecía.

La noticia se la dio su esposo Felipe de Edimburgo, cuando estaban en Kenia, sitio al que viajaron en un tour de la Commonwealth, como parte de su visita de Estado y del cual tuvieron que volver de emergencia a Londres, donde les esperaba, a pie de la escalerilla del avión y ataviado de riguroso luto, Winston Churchill, el primero de los 14 ministros con los que Isabel II ha departido durante setenta años.

“Desde que su papá se convierte en rey, se sabía que Isabel sería la heredera legítima del trono, es por eso que para ella no era novedad que cuando regresó de su viaje de Kenia ya era reina, lo que si causó sorpresa, fue la repentina muerte del rey Jorge VI, por que él fue quien los despidió, y esa fue la última vez que Isabel lo vio”, comentó la experta en realeza, Eugenia Garavani.

“Desde muy chica creció consciente de que sería la heredera y siempre se le trató así”, añadió.

En ese momento, con tan sólo 25 años de edad, se enfrentaba a un Reino Unido conservador y tradicionalista, donde los hombres ocupaban los cargos más importantes.

“Al fin y al cabo, obtiene un trabajo de hombre, llega una nueva jefa de Estado mujer, en una época donde Inglaterra era un país conservador, ella pensaba que la iban a respetar por ser hija del rey, y la verdad no fue así, sí se enfrentó a una responsabilidad muy grande y a situaciones complicadas”, explicó Garavani.

De acuerdo a la experta que ha colaborado para Hola TV, Isabel II es una mujer “muy tradicional, ha vivido con reglas muy conservadoras, además de que tenía que cumplir con protocolos, también tiene la idea marcada de que ella está para servir a los británicos y que su vida es de servicio”.

Coronación y vida de reina

Después de pasar por un periodo de duelo, y de los actos oficiales de la muerte del rey Jorge VI, se realizó su coronación.

Fue el 2 de junio de 1953 en la Abadía de Westminster y este acto se convirtió en el gran acontecimiento mundial del año y en la primera retransmisión en directo que hizo la BBC.

Isabel II, se convirtió en reina del Reino Unido / Cortesía | theroyalfamily

La reina acaparó las miradas, con el vestido que usó. Se trato de un diseño de Norman Hartnell, en satín blanco y confeccionado por el trabajo de tres modistas y seis bordadoras.

Para elegir este vestido, el diseñador británico le presentó previamente nueve diferentes diseños, pero el octavo fue el elegido, sólo que la reina le pidió que le añadiera bordados de algunos emblemas del Reino Unido como una rosa inglesa Tudor, el trébol que representa a Irlanda, el zarzo australiano, la flor de loto de Ceilán, entre otros y el sello de la Commonwealth en hilos de oro y plata.

Un aditamento del vestido, es una túnica que se nombró The robe of state, que cubría totalmente el vestido y se colocaba en sus hombros.

La corona que se utilizó en el acto, data de 1661, la St Edward´s Crown y es la que se suele usar en la ceremonia de coronación de los reyes del Reino Unido.

Está hecha de oro sólido, mide 31.5 cm y pesa aproximadamente dos kilos. Está adornada con piedras preciosas, como zafiros, topacios y amatistas.

A lo largo de su reinado, Isabel II ha recorrido 120 países (de un total de 196), lo que equivale a 42 vueltas completas al mundo y protagonizado unos 265 viajes, entre ellos el que hizo a España en octubre de 1988, el primero de un monarca del Reino Unido, y su visita en mayo de 1991 a Estados Unidos, ante cuyo Congreso pronunció el primer discurso de un monarca británico.

Aunque la monarquía inglesa no es la más rica, es la más popular, “la reina es querida, respetada, admirada por el pueblo, ha trabajado por los británicos, es una rock star, es la mujer más famosa del mundo”, contó la experta en realeza, Eugenia Garavani.

Vida personal

Su nombre completo es Isabel Alejandra María (en inglés, Elizabeth Alexandra Mary) y tuvo una hermana, la princesa Margarita quien falleció el 9 de febrero del 2002.

La Reina Isabel II no tiene pasaporte, pero ha visitado más de cien países /Foto: Cortesía | Royal Family

Nació en 1926 y primogénita del entonces príncipe Jorge, duque de York, Isabel II no estaba destinada a reinar, pero la abdicación de su tío Eduardo VIII para poder casarse con la estadounidense Wallis Simpson, cambió el escenario de sucesión y su padre asumió el trono en diciembre de 1936, de tal forma que Isabel se convirtió en heredera con tan sólo diez años.

La princesa Isabel se casó con su primo tercero, el duque de Edimburgo, el 20 de noviembre de 1947. Alrededor dos mil invitados asistieron a la ceremonia en la abadía de Westminster.

El biógrafo oficial del padre de la reina contó que ella se enamoró de él desde que tenía 13 años, deslumbrada por su venerable imagen de cadete.

“Isabel se enamoró por completo de su esposo, desde la primera vez que lo vio, desde entonces no existió nadie que no fuera más que él, era guapísimo, un hombre griego, alto, rubio, cómo no se iba a enamorar y así se casó, enamorada perdidamente”, compartió Eugenia Garavani.

Es madre de cuatro hijos, abuela de ocho nietos y bisabuela de 12 bisnietos.

Sus hobbies son montar a caballo, los corgis, la lectura y la comida; la reina es amate de la comida e incluso su cena se planifica con semanas de anticipación, gusta de comer aves que se crían en los palacios, también es cafetera, fanática de la mermelada y de los huevos revueltos.

Algo que no es común que se platique en público, es que uno de sus placeres, es degustar de vez en cuando de una copita de ginebra inglesa, con mucho hielo.

Polémicas a lo largo de la historia

No todo puede ser como un verdadero cuento de princesas. A lo largo de su reinado ha pasado por eventos desafortunados, como el fallecimiento de su nuera Diana de Gales en 1997, la muerte de su esposo en 2021, la partida a Estados Unidos de su nieto Harry con su esposa Meghan, o la implicación de su cuarto hijo, el príncipe Andrés, en un presunto abuso de menores, recientemente.

Se convirtió en reina a los 25 años de edad / Cortesía | The royal family

“Es una reina que ha tenido que evolucionar con el tiempo, reestructurar a la casa real, tomar decisiones, además se modernizó con la pandemia, trabaja con Zoom, atravesó un golpe muy duro en su vida, perder a su esposo, es una mujer que ha vivido importantes momentos en la historia del mundo, desde prestar servicios en la Segunda Guerra Mundial, hasta la pandemia del 2022”, dijo la experta.

Desde su perspectiva, la reina Isabel II es “una mujer, empoderada, es una en un millón, un icono mundial”.

Jubileo de Platino

El reinado de Isabel II es el más largo de la historia del Reino Unido, superó al de la reina Victoria, su tatarabuela, quien estuvo en el trono durante 63 años y siete meses.

Isabel contrajo matrimonio con Felipe de Grecia / Cortesía | The royal family

Y de los monarcas vivos, le siguen, el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah, con 55 años en el trono, la reina Margarita de Dinamarca, con 50, el rey Carlos XVI, Gustavo de Suecia, con 49, y el actual rey de Suazilandia, Mswati III, con 36.