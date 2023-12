Violeta del Anáhuac | Otis, libera a un secuestrado

Sobre Otis, no todo se ha escrito, apenas estamos conociendo lo que vivieron familias porteñas y visitantes la noche del 24 y primeras horas del 25 de octubre del año en curso; quizá las historias sean del mismo número de habitantes que estuvieron esa noche tanto en Acapulco como en sus localidades y municipios, como Coyuca de Benítez, y otros más que sufrieron el embate del Huracán que devastó el puerto icónico del turismo mexicano.

“-Escuchamos de la casa vecina una voz de hombre que pedía ayuda, fuimos tres vecinos que estábamos recorriendo la calle para ver cómo estábamos”, me dijo mientras sus ojos parecen ausentarse del lugar donde conversamos para ir al momento que su mente trae a sus palabras.

Agrega que “-ahí, entre los vidrios quebrados, los marcos de puerta de la entrada, los árboles caídos, la voz seguía llamando a quien pudiera escucharla”.

“-Aquí, en el baño” me dijo que los orientaba la voz. Y al alumbrar con la linterna del celular hacia ese punto “-vimos a un hombre colgado de una silla, amarrado de pies y manos”, me dice que le preguntaron si él se había amarrado para prevenir algo del huracán y su respuesta dice que “-nos dejó más fríos”.

“-Estaba secuestrado”, me dice mi interlocutor que les contestó.

Mientras lo desamarraban, me dice que tuvieron miedo, pero que la persona joven que se sobaba las manos y los pies, les contó:

“Me secuestraron unos tipos, me trajeron vendado de los ojos aquí, me amarraron a esa silla y todo el tiempo me tuvieron en el baño. Ellos ocupaban ese baño, lo que hacía más doloroso el secuestro, aquí me daban de comer, ponían el plato sobre la taza del baño y no le bajaban a la cadena.”

“Pero anoche”, dicen que agregó el joven “escuché que hablaban de que venía un huracán, pero ellos sentados en la sala, seguían comiendo y tomando cerveza, mientras me cuidaban, ya no me tapaban los ojos ni la boca porque las primeras veces que grite me golpearon y me dijeron que si no aprendía la lección me matarían a golpes, por lo que me callé”.

“Cuando empezó el viento, ellos, los tres, se pararon frente a la ventana y clarito vi cuando el aire los levantó y se los llevó, ese aire también entró por la ventana del baño y me empujaba hacia la puerta y ahí se atoró la silla”

Cuando me narraban esa historia les pregunté si dieron parte a la policía, si tomaron fotos, etcétera. “como crees, capaz que nos la cargan a nosotros”, me dijo. Agrega que “le preguntamos al chavo si quería que fuéramos a la policía, y él nos dijo que prefería ir a buscar a su familia, y se fue”.

Me dice que “-lo más cañón es que no sabes quién es tu vecino, siempre pensé que a los secuestrados se los llevaban lejos, y lo teníamos aquí, y nosotros saludando a los secuestradores todos los días”.

Agrega que en algún momento pensaron los tres vecinos hombres que acudieron a ayudar a ese “chavo” a decirle a la policía, pero dicen que decidieron no hacerlo porque tenían que resolver su propia situación.

Pero detienen su narración en el momento en el que el secuestrado les narraba como el huracán se llevó a sus tres secuestradores y a él, de alguna manera, lo salvó.