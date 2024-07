Violeta del Anáhuac | ¿Llegamos todas?

Sí, México tiene en Claudia Sheinbaum a la primera mujer Presidenta del país, por este hecho, su nombre ya está en la historia, el cómo, se irá construyendo. Pero, me llamó la atención un festivo promocional donde un grupo de mujeres como Ifigenia Martínez, Elena Poniatowska, entre otras, levantan el puño y dicen que “con Claudia llegamos todas”. Bien por ellas, ¿dije, por ellas?

Me salió de ese subconsciente que me dice y ¿dónde están las madres buscadoras, donde están las defensoras de los derechos humanos, dónde están las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, dónde están las madres de las migrantes, de las jornaleras…?

Esa pregunta que golpeó mi mente me llevó a revisar ese promo una vez más, y otra, y otra y…no, no están. Luego entonces, ¿se trata de un promo sectario? ¿De un promo que representa solo a ellas? A un grupo de mujeres que evidentemente no representan a todos los sectores de la sociedad ni representan todas las luchas.

Quizá puedan decirnos ¡imposible! Son muchas, pero, si se trata de decir “llegamos todas” ¿no es claro que “todas” deben estar ahí representadas?

Ese promo, ¿representa la línea de trabajo de un próximo gobierno? Representa el empoderamiento solo de ese grupo de mujeres?

O quizá las colectivas y otros grupos de mujeres que no están representadas en ese festivo promocional, deban expresarse en otro mensaje para recordar que también existen y que también buscan que el ejercicio de gobierno que está construyéndose y que iniciará funciones el 1 de octubre del año en curso, también las vea, las represente y les ayude a resolver sus demandas.

No estamos hablando de un promocional simple, estamos hablando de un mensaje que subyace en el que nos presentan y que puede configurar una política hacia las mujeres.

Si eso es así, nos está diciendo cuál es la política interior del país, cuál la política internacional, cuál es la ruta de atención a las demandas ancestrales, cuál es su compromiso con un sector amplio que ha tenido un largo y sinuoso camino para ser tomado en cuenta.

Claudia Sheinbam está escribiendo su historia en la historia no solo de México, sino la historia del mundo que revisará su ejercicio. Que la llevará inevitablemente a ser citada por las políticas públicas que diseñe y las acciones a favor de las mujeres, entre otras mandatarias y/o Primeras Ministras como Michelle Bachelet de Chile; Cristina Fernández de Argentina; Dilma Rousseff de Brasil; Angela Merkel de Alemania; Margaret Thatcher de Reino Unido; Violeta Chamorro de Nicaragua; Golda Meir de Israel; Indira Gandhi en India.

No, no creo que ese inocente promo sea lo más acertado, debe llevar una cita que indique que representa a ese grupo que aparece ahí y que ellas son responsables del mensaje, no hacerlo, dejar que se crea que proviene de un respaldo completo de las mujeres de México, es un autoengaño, pero también una forma de decir quiénes son las que llegan y quiénes no están contempladas.